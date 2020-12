Výkon mladého gólmana ocenil také kouč Panterů Michal Kvapil. „Máme tři dobré gólmany, chtěli jsme je prostřídat. Zápas se Spartou nebyl o brankáři, jako spíš o hráčích před ním. Na to že to byla Zdeňkova premiéra, pár zákroků tam měl. Mužstvo podržel, za porážku nemůže,“ zastal se debutanta otrokovický trenér.

Štvalo vás hodně, že jste při premiéře se Spartou nepomohl týmu k lepšímu výsledku?

Prohra určitě mrzí, bohužel náš výkon si první dvě třetiny nezasloužil bodové ohodnocení. Každý inkasovaný gól naštve, hlavně druhý, který jsem mohl mít. Jinak já jsem byl při své premiéře hodně nervózní. Hlavně jsem nechtěl udělat chybu, takže na začátku jsem si to moc neužíval. Pak už jsem se ale dostal do zápasu a byl klidnější. (úsměv)

Kdy vám trenér Kvapil oznámil, že budete chytat?

Trenér mi to oznámil v pátek na tréninku, abych se na to mohl připravit. Nervózní jsem určitě byl. Je to pro mě nová soutěž, nový tým, ve kterém u kluků ani trenérů zatím nemám vybudovanou takovou důvěru.

Zdroj: Youtube

Na kolik vás superligová premiéra vyjde?

Přispěl jsem do šatny domácí slivovicí a určitě bude i příspěvek do klubové pokladny. Částku neznám ,ale věřím, že si to náš pokladní Švéďák (Szweda – pozn. red.) ohlídá.

Jaký vztah máte s Kevinem Majrichem? Věříte, že byste ho mohl vytlačit z pozice jedničky?

S Kevem máme dobrý vztah. Všichni gólmani v Otrokovicích jsou mladí, takže najdeme společná témata k hovoru. Na trénincích se podporujeme a zdravě hecujeme. Ano, věřím, že bych ho mohl vytlačit. Je to můj cíl, ale nebude to lehké. Kev je výborný gólman a určitě mi to nedá zadarmo.

Jak hodnotíte letošní zvláštní sezonu? Co vás štve nejvíc?

Letošní sezona je se všemi omezeními a možnými přerušeními soutěže náročná. Týmy do poslední chvíle neví, jestli budou mít kompletní soupisku nebo jim někdo odpadne kvůli pozitivnímu testu. Já jsem hlavně rád, že můžeme hrát a trénovat.

Výsledky ale zatím nejsou dobré, že?

Je to tak. Porážky mě štvou hodně. V některých zápasech jsme sahali po vítězství, nakonec z toho byl bod nebo vůbec nic. Pokud do zápasu dáme všechno, věřím, že se spoustou soupeřů můžeme hrát rovnocenné partie a budeme stoupat tabulkou vzhůru.

Jak moc vám v hledišti scházejí fanoušci?

Diváci vždy dokážou vyburcovat hráče k lepším výkonům. Rozhodně nám na zápase chybí, ale snažíme se burcovat navzájem a udělat si dobrou atmosféru na hřišti. Testy na covid jsou nepříjemné, ale dá se to zvládnout, takže mně osobně to nevadí.

Jak dlouho jste u Panterů? Popište vaši kariéru.

K Panterů jsem přišel před touto sezonou na letní přípravu. S florbalem jsem pořádně začal jako dorostenec v Přerově, kde jsem se postupně probojoval na pozici jedničky v mužském prvním týmu. Minulou sezonu jsem měl možnost si zachytat první ligu za Sršně z Rožnova pod Radhoštěm, zároveň jsem nastupoval v Přerově.

Dělal jste v mládí i jiné sporty? Zkoušel jste třeba hrát fotbal?

Se sportem jsem začal na prvním stupni základní školy. Šest let jsem hrál za Slavii Kroměříž basketbal. Jinak já mám odjakživa rád hokejové gólmany. Z nich bych jmenoval Fina Pekku Rinneho. Když se podívám na florbalovou sféru, tak mým vzorem je Pavel Ceh z Přerova.