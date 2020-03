Letos 35letý bývalý reprezentant se na dvě sezony upsal prvoligovému švýcarskému Curychu.

„Nic jsem neplánoval, ale na přelomu roku jsem dostal takovou nabídku, která se prostě neodmítá. A protože byla opravdu zajímavá, v Zubří mě ani nepřemlouvali, nemělo to smysl. Takové nabídce nemohli konkurovat,“ přiznává levoruká ostrá spojka, která další nabídky neřešila.

„Žádné jsem popravdě nehledal ani nedostal, už nemám agenta, chtěl jsem dohrát kariéru tady. Ale v Curychu je hrajícím českým trenérem Jakub Szymanski, který mě na přelomu roku oslovil. Dlouho jsem se nerozmýšlel, takové nabídky se v mém věku neodmítají a během víkendu jsme si plácli,“ vzpomíná Řezníček.

Není nyní ve světle koronavirových opatření angažmá v ohrožení?

Věřím, že ne. Sezona se rozbíhá až v září, to je dlouhá doba. Podepsaná smlouva je už od začátku roku. Hranice sice budou dál uzavřené, ale za prací nás snad pustí. Navíc při pracovním nasazení a vzdálenosti devíti set kilometrů se já domů dostanu tak jednou za čtvrt roku.

Kromě hrajícího kouče jsou v kádru i jiní Češi? Co víte o týmu?

Ne, s Jakubem budeme jediní dva. V uplynulém ročníku skončil Curych osmý, vyšší ambice neměl. V další sezoně chtějí udělat další krůček vzhůru, proto kromě mě ještě získali pravého křídelníka z Makedonie. S námi v sestavě to asi na medaile ještě nebude, ale chceme hrát minimálně v klidném středu desetičlenné tabulky.

Na rozdíl od nás již ve Švýcarsku sezona skončila. Jak to vnímáte?

Nechápu, na co Český svaz házené čeká. Podobné sporty – tedy basketbal a volejbal – již sezonu u nás odpískali, což je logickým vyústěním současné nelehké situace. Popravdě si ani neumím představit, že bych nyní minimálně po měsíci bez společného tréninku a házení na bránu mohl pokračovat. Po fyzické stránce nebude problém, ale v technice ano. Pokud by se hrálo, nedalo by se na to dívat. A podle všeho by se play-off hrálo bez diváků, což nemá vůbec smysl!

Jak trávíte tento čas stavu nouze?

Je to hrůza. Ale alespoň mám více času na rodinu a na svého mazlíka – sportovní auto s výkonem 340 koní Audi TTF. Každý den se snažím něco dělat a pořád je co.

Máte vůli na sobě pracovat nebo musíte přemáhat lenost?

Ani ne, jsem rád, že každý den si mohu jít ven zacvičit. Když je teplo, jezdím i na kole. Nejvíce ale času trávím v lese, kde známý udělal provizorní posilovnu a o které moc lidí neví. Trávím zde dost času zvedáním pneumatik a svařených činek s disky od kol na koncích.

Věříte, že bude extraliga pokračovat? Jednání klubů o situace je odloženo na 15. dubna…

Už bych nepokrčoval, nemá to smysl, pauza je dlouhá. Nedovedu si představit po měsíci nastoupit do ostrého zápasu. Já bych ocenil medailemi nejlepší tři po základní části, což se asi nebude líbit Karviné, která měla teoretickou šanci nás v posledním kole přeskočit.

Je velká smůla pro Zubří, že se slibně rozehraná sezona zmrazila?

Ano. Jsem přesvědčen, že tým měl sílu získat medaili a třeba i více. Play-off je jiná soutěž, klidně z toho mohl být titul.

Vrátíte se za dva roky dohrát kariéru do Zubří?

Pokud budou mít zájem, určitě. Nepálím mosty a popravdě jsme v Česku ani nikde jinde nehrál. Dokud budu zdráv a platný týmu, rád bych házenou hrál co nejdéle. Ale nechci někde zaclánět.

Odchází po sezoně ze Zubří ještě někdo další?

To nevím, každý si tyto věci řeší sám a moc sdílný není. Jen vím, že ještě hodně lidí nemá podepsané smlouvy.