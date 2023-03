Kam za sportem ve Zlínském kraji? Slovácko vyzve Mladou Boleslav

Organizační výbor pracuje již řadu měsíců na plné obrátky. Dva měsíce před startem soutěže se finalizuje skladba tratě včetně všech nezbytných povolení a dotahuje se základní dokument soutěže v podobě zvláštních ustanovení. Charakteristikou Kopné jsou náročné rychlostní zkoušky na úzkých komunikacích po okolních kopcích, které dokonale prověří připravenost jednotlivých posádek a vozového parku. „Pojedeme vždy dvakrát tři úseky rychlostních zkoušek s celkovým limitem 70 ostrých kilometrů. V itineráři najdeme osvědčené úseky v částečně pozměněné podobě, ale vrací se i jedna klasická rychlostní zkouška. Servis bude umístěn u slušovické dostihové dráhy a proběhne vždy po dvou erzetách. Ředitelství najde azyl v prostorách objektu Sud na dostihovce,“ nastínila Petra Mynářová, tajemnice rallye a členka organizačního výboru Síť21 Rallysprint Kopná.

Vítanou novinkou a prestiže soutěže ve Slušovicích je zařazení Kopné do slovenského šampionátu. Ten v předchozích letech pravidelně zavítal do Hustopečí nebo Valašského Meziříčí. Slovenská federace se nyní rozhodla pro změnu a vydala se v současné nelehké finanční době na přání pořadatelů a především posádek na cestu méně nákladných jednodenních podniků. Mezinárodní mistrovství Slovenska v rally (MMSR) je otevřeno pro zahraniční posádky patřící do EU nebo FIA CEZ a posádky mohou získávat body i na podnicích v zahraničí včetně Kopné. V MMSR jsou klasifikace stejné jako v předchozích letech, do absolutního pořadí bodují všichni kromě vozidel skupiny 1.

„Kalendář se nerodil lehce, neboť chceme maximalizovat počet podniků na Slovensku, najít organizátory a tímto způsobem snížit náklady pro posádky a oživit slovenský šampionát. Bereme tento rok jako odrazový můstek do dalších let. Chceme mít jistotu splnění podmínek pro vyhlášení mistrů v podobě šesti uskutečněných podniků, proto jsme zařadili i dvě zahraniční soutěže včetně Kopné. Ta má na Slovensku výbornou pověst a řada posádek nešetří slova chvály na adresu slušovického rallysprintu,“ pověděl Rastislav Bánoci, předseda Rally komise SAMŠ. Slovenský kalendář včetně Kopné byl v uplynulých dnech schválen VV SAMŠ, v rámci MMSR v něm najdeme celkem sedm podniků (devět soutěžních dní).

