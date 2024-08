Barumka se projevila i do pořadí evropského šampionátu. Vítěz 53. ročníku legendárního závodu Dominik Stříteský po prvním letošním startu na Evropě získal 30 bodů, čímž se vyšvihl na průběžné šestnáct místo.

„Je fantastické si takhle splnit sen, a ještě před domácím publikem v náročné Barumce. Jsme rádi, že se to takhle povedlo. Děkujeme všem, co nás podporovali, jak tým, partneři tak fanoušci a rodiny. Nebylo to nic jednoduchého," líčil po závodě kelčský závodník.

Díky premiérovému vítězství na Barumce a ukončení nadvlády Jana Kopeckého se v průběžném pořadí ME dostal těsně za TOP 15. Toto místo střeží další Čech Filip Mareš, který letos kromě Estonska jel na všech závodech evropského šampionátu. Na víkendovém závodě skončil pátý se ziskem 17 bodů a dalšími dvěma za čtvrté místo na Power Stage.

Hayden Paddon hodnotí Barum Czech Rally 2024. | Video: Deník/Radek Štohl

Nejlépe si vede Erik Cais. 25letý jezdec, jenž o víkendu ovládl kvalifikaci a osm rychlostních zkoušek, po třetí příčce nově zapsal 21+5 bodů. Momentálně figuruje na osmé pozici. V letošní sezoně ještě na ME naskočil do závodů v Maďarsku a na Kanárech.

Čtvrtý muž z Barum Czech Rally Zlín Adam Březík je na 25. pozici, Jan Kopecký na 33. místě.

Celkové pořadí najdete zde.

Průběžné pořadí ME po 6 závodech

1. Hayden Paddon 96 bodů

2. Mathieu Franceschi 82 bodů

3. Miko Marczyk 72 bodů

4. Simone Tempestini 59 bodů

5. Mads Ostberg 51 bodů

6. Simon Wagner 49 bodů

7. Efrén Llarena 45 bodů

8. ERIK CAIS 44 bodů

9. Andrea Mabellini 44 bod

10. Jon Armstrong 40 bodů

15. FILIP MAREŠ 31 bodů

16. DOMINIK STŘÍTESKÝ 30 bodů

25. ADAM BŘEZÍK 19 bodů

33. JAN KOPECKÝ 9 bodů

36. VÁCLAV PECH 7 bodů