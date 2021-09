Vsetínský klub na ní měl navíc hned několikanásobné zastoupení, což je motivací pro další práci. Ocenění za rok 2019 převzaly tehdejší juniorky vedené Bohdan Pavlica a také tým žen vedený Jiří Žůrek. A že si pro ocenění přišla stejná děvčata? Je to tak, tyto šikovné juniorky už tehdy nastupovaly za ženy. A některé z nich v současné době patří do základní sestavy ženského áčka.

Město Vsetín v divadelním sále Lidového domu uspořádalo tradiční oceňování nejúspěšnějších sportovců. Z důvodu koronavirové pandemie tentokrát za dva roky, a to 2019 a 2020. A byla to povedená akce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.