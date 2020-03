Letošní zimu tomu nebylo jinak. Jak jsme se přesvědčili v aktuálním rozhovoru s kdysi žádaným trenérem, jeho návrat k trenéřině je u ledu.

Již dlouho vás na trenérské lavičce nevidíme. Je to definitivní?

Pracovní důvody, rodinné důvody, zklamání z posledních angažmá. O návratu k trenéřině opravdu neuvažuji.

Kdysi jste měl nastartování ke slibné trenérské kariéře v domovském Valmezu, ale nedopadlo to.

Měl jsem problém bohužel s tehdejším sportovním manažerem Pavlem Býmou a musel jsem odejít.

Dobře to nedopadlo ani v Rožnově.

Tady musím říct, že tehdy měl klub problémy, které se táhly z minulosti a asi by to nezachránil ani jiný trenér.

Vy jste trénoval Rožnov s otcem Karlem. I on pověsil trenérské řemeslo na hřebík?

On šel do toho v Rožnově se mnou, a když to nedopadlo, řekl, že se k trenéřině již také nevrátí.

Chodíte se dívat na fotbal?

Nechodím. Na podzim jsem byl snad jen na dvou zápasech meziříčského áčka.

Zůstane tedy futsal jedinou aktivitou Radima Baroše?

Asi to tak bude (smích)

Radim Baroš získal s týmem Krásno okresní futsalový titul.

Futsal hrajete celou dobu jen za Krásno?

Je to tak. Dojel jsem šestou sezonu a získali jsme premiérový a historický titul, takže paráda.

Byly před sezonou ambice na titul?

Již loni jsme se o něho prali, ale Draci měli skvělou sezonu a zaslouženě vyhráli. Letos jsme měli dobrou formu od začátku soutěže a vyšlo to.

Kvalita zůstala i po nuceném konci Výmoly a Žilinského vzhledem k přípravě Valmezu.

Měli jsme z toho obavy. Hlavně góly Martina Výmoly nám mohly scházet. Nakonec jsme paradoxně i v oslabeném složení hráli velmi dobře a zvládli těžké zápasy v šesti i sedmi lidech.

Jaký post Vám ve futsale sedí?

Začal jsem vepředu, ale při absenci Výmoly a Žilinského jsme se s Frantou Černým posunuli dozadu a už tam zůstali.

Jak těžký byl poslední krok? Měli jste Draky a Las Vigas.

Když jsme sezonu s Draky začínali, tak jsme věděli, že s nimi budeme končit. Proto jsme chtěli mít sezonu rozhodnutou již před posledními zápasy. Předtím jsme ale ztratili s papírově slabšími, a proto se muselo rozhodnout v závěru. Vyhráli jsme dvakrát 3:1 a zvládli to.

Jaká byla oslava titulu?

Začali jsme pozdní odpoledne v Hangáru a skončili nad ránem (smích).

Proběhla debata o možném postupu do kraje?

Již loni tu možnost za vítězné Draky sondoval Lukáš Soukup a také my jsme se rozhodli, že zůstaneme v okresním přeboru. Je to náročné na cestování, musíte mít svoji halu a dostatečně široký kádr. Okresní přebor nám vyhovuje.