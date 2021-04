„Předvedli jsme fakt něco neskutečného, dokonce jsme na dvou erzetách porazil i Jana Kopeckého, českou ikonu rallye. Očekával jsem umístění na přelomu první a druhé desítky, jsem v šoku a mile překvapen,“ neskrývá své pocity ani s odstupem soutěžák z Kelče na Vsetínsku, jenž ale žádné velké oslavy neabsolvoval. „Nejvíce mě potěšila pochvala rodiny. Nic dalšího speciálního opravdu nebylo,“ skromně poznamenal nadšenec rallye hájící barvy ACA Škoda Vančík Motorsport.

Z posledního úspěchu ale nic velkého nedělá. Zůstává nohama pevně na zemi. „Z výsledku mám radost, ale jedna vlaštovka jaro nedělá! Pořád se mám co učit, jak s autem, tak týmem. Vím, že nemohu usnout na vavřínech,“ dodal rozvážně vysokoškolák Dominik Stříteský, jenž svou rozvahou a čistotou stopy průjezdů připomíná nejúspěšnějšího soutěžáka Jana Kopeckého či mistra světa Sébastiena Loeba.

Jak reagovalo na výsledek okolí?

Něco takového jsem nezažil. Všechny mé účty na internetu byly plné gratulací, sms mi zahltily mobil. Řada gratulantů se mi ve zprávách omlouvala, že mi nevěřili, čekali ode mne průšvih. Bylo to milé.

Bylo vůbec něco, co se vám na trati nepodařilo?

Ale ano. Asi nejhorší to bylo v jeden okamžik na druhém měřeném úseku, kdy jsme mojí chybou trefili skalku na krajnici, přeskočili příkop a udělal defekt. Naštěstí byl pomalý. Jsem rád, že to nebylo z krize do krize. Vsadil jsem na jistotu a vyplatilo se.

Výborné časy z průběhu závodu vás neznervózněly?

S Jardou Vančíkem jsme se dohodli, že pojedu s čistou hlavou bez znalosti průběžných stavů. Jak jsem skutečně na tom dobře jsem se dovtípil až v sobotním servise, kdy všichni chtěli dělat se mnou rozhovor. Ten zájem mě utvrdil, že jsme jel skutečně dobře. Do té doby mi to skutečně nikdo neřekl.

Od začátku jsem jel na pohodu, bez zbytečného riskování, bez tlaku. Neřešit výsledky je pro mě nyní asi ta správná cesta, hodně mi to pomohlo.

Jak se tedy s vědomím výborných časů jelo v neděli?

Ráno to bylo horší, věděl jsem, že dokáži sekundovat ostatním. I přesto jsme se v týmu dohodli, že do prvního servisu pojedu stejně, jak umím a dál výsledky nebudu sledovat. Výsledkem byla má první vyhraná rychlostní zkouška, když pominu suveréna Gryazina. Poté jsme už po každé erzetě vyhodnocovali situaci, ale nervózní jsem nebyl. V závěru jsem svou pozici kontroloval.

Jak si zvykáte na auto? Z kolika procent využíváte jeho výkon?

Protože jsme před sezonou nemohli nic velkého zkoušet, celou Valašsku jsme pojali jako jeden velký test. Prakticky celou sobotu jsem si zvykal a učil, prakticky jsem nevěděl, co od tak silného auta čekat. Pro mě byla škola každý kilometr. V neděli jsem už dokázal odhadnout situace, jak se auto chová při katu, jak najet do zatáčky. S přibývajícím časem bylo znát, jak se sžívám s autem. I tak jej nyní využívám maximálně na sedmdesát procent, rezervy jsou ještě velké. Jsem ale optimista, vše přijde s najetými kilometry.

V čem cítíte ještě rezervy? V čem je lepší než dvojkolka?

Toto auto je technicky úplně jinde než má loňská závodnička. Když jej řídíte, o polovině věcí na trati ani nevíte, fantasticky ji přežehlí. Jeho váha je těžší, když jde do smyku, déle mu trvá, než se zase dostane opět do ideální stopy. Je to klidné auto, které mým jezdeckým dovednostem maximálně vyhovuje. Zpětně se nedivím, jakou palbu jezdí ve světe. Současně je u něj hranice rizika výrazně tenčí!

Jak po náročném závodě nejraději odpočíváte?

Zase prací. Hned po závodě jsme začali závodní auto rozebírat a kontrolovat. Současně vypnu při motokárách, kde dělám servis i kouče. Věnuji se dětem od Jardy Vančíka, baví mě trénovat a předávat své zkušenosti, na které jsem musel těžce přicházet sám. (smích)

Jak aktuálně průběžná třetí příčka mění vaše ambice v této sezoně v seriálu MČR?

Vůbec nijak! Pořád beru tuto sezonu ve čtyřkolkách jako seznamovací, pořád se budu hlavně učit. Chci najet co nejvíce kilometrů a hlavně auto nerozbít. Ano, výchozí pozice je parádní, s takovým bodovým přídělem do českého šampionátu nikdo nepočítal, ale když budeme příště na Šumavě osmí nebo desátí, nic se neděje. Výsledek z Valašsky je jen třešnička na dortu našeho snažení.

Můžete myslet i na titul? Jeden, loňský ze třídy A6 už už máte…

Upřímně určitě ne! Už samotná jména okolo – Kopecký, Pech, Mareš, jsou ohromující. Závodí spoustu let, mají ohromné zkušenosti, dokonale znají svá auta a rychlostní vložky. Já se učím, jsem jako prvňák mezi nimi. S nimi se nyní ještě nemohu začít rovnat!

Každopádně Honza Kopecký na vás i Erika Caise pěl po Valašce slova chvály. Jak se to poslouchá?

Super pocit. Honza je náš jediný mistr světa v rallye, hodně toho dokázal, mnoho toho zažil. Když to takový pilot řekne o vás, má to ohromnou váhu a zavazuje mě to začít ještě více pracovat.

Chystáte se startovat ještě i na jiných závodech než MČR?

Český šampionát je pro nás prioritou. Možná k němu přidáme ještě nějaký menší, sprintový závod, který by sloužil jako test. Pokud se pojede Kopná, kterou máme za barákem, tak asi nastoupíme, ale jisté to není. Ještě jsme se o tom v týmu nebavili.

Studujete prvním rokem VUT v Brně. Jak se dá závodění skloubit se studiem?

Složitě a popravdě se to nyní ve mně bije hodně. Věci okolo rallye nabraly už loni při spojení s Vančík motorsport takový spád, že mi to zamotalo hlavu. Cítím, že jdeme správným směrem, zatím se vše daří. Škola v tomto jde do ústraní. Rallye je nyní, co mě naplňuje, a snažím se jí dát co nejvíce. Jeden semestr na vysoké škole už mám za sebou, ale je možné, že studium na rok přeruším. Mám rád jistotu a závody jsou finančně i časově náročné. Nechci sázet vše na jednu kartu.

Co na vaše rozhodnutí říká rodina?

(úsměv) Předně mi fandí, i když na závody jezdí jen můj táta. Maminka mé závodění nese špatně, už při mé kariéře na motokárách to raději vzdala, zůstává doma a vše sleduje jen na dálku. Podporu od nich mám ale velkou.