Známý jezdec na vysokém kole projede s pelotonem také našim regionem. Druhá etapa měří 114 km. Vede z Luhačovic přes Zlín, Uherské Hradiště a má cíl v Bzenci. Povídání s několikanásobným mistrem světa na vysokém kole vzniklo těsně před Velikonocemi. Josef Zimovčák byl právě v plné přípravě na letošní tour. „Poctivě trénuju, v březnu jsem najezdil 1 600 kilometrů,“ prozradil 64 letý zakladatel projektu, který znovu projede napříč republikou.

Pandemie koronaviru pomaličku ustupuje, přesto. Nemáte obavy, že může ovlivnit letošní cyklotour?

Letošní 12. ročník bychom chtěli jet ve stejném režimu jako loni. S tím, že věříme, že se to nějak uvolní nebo rozvolní. Nám se v loňském roce podařily dvě věci. První byla v tom, že jsme celou tour odjeli a druhá věc byla ta, že jsme nezměnili trasu. Starostové věděli, o jaký projekt se jedná, věděli, co můžou očekávat. Kulturní program byl sice zrušený, přesto to proběhlo.

Věříte tedy, že se celá akce uskuteční?

Určitě, ale máme ve scénáři i nejdramatičtější plán, že bychom měli cyklotour odjet v té nejokleštěnější sestavě - bez veřejnosti. S nějakým praporem té idey a myšlenky. Věřím, že tour bude pokračovat dál. Jakmile to jednou zastavíte, pak je velký problém to znovu restartovat.

Jak už bylo řečeno, tak v letošním roce se pojede 12. ročník. Řekněte, jak celá akce vlastně vznikla?

V roce 2009 jsem byl pozván slovenskou skupinou cyklistů, abych je vyprovodil z Bratislavy do Znojma. Přijel jsem na vysokém kole, v pelotonu jsem jel jako předjezdec. Tam jsem zjistil, že je to projekt, který měl podpořit onkologicky nemocného chlapce. V cíli se potom uspořádala sbírka. Byl to chlapeček jednoho účastníka.

A tam vás napadla ta myšlenka?

Přesně tak. Tehdy mě napadlo, tak spojme Česko – Slovensko a udělejme akci Na kole dětem. První dva ročníky se jeli napříč Česko - Slovenskem. Po dvou letech se to rozdělilo, jezdí se napříč Českou republikou.

Kolik lidí tvoří jádro pelotonu?

Zhruba pětadvacet lidí, pak jsou tam řidiči dodávek, fotograf, servis. Jádro tvoří většinou sponzoři, partneři a kamarádi. V pelotonu jedou také významné osobnosti. Profesor Pafko, kardiochirurg Honza Pirk, tito lidé dávají pelotonu výjimečnost. To jsou borci, kteří by mohli být kdekoliv jinde, ale řekli: dobře Pepo, nám se to líbí – má to smysl – jedeme s tebou.

Jak jste dostal do pelotonu takové celebrity, jako jsou pánové Pavel Pafko a Jan Pirk?

Před iks lety jsem měl přednášku v lázních Poděbrady, tam byl i profesor Pirk. Po přednášce, to jsem tehdy jel na vysokém kole Tour de France a lidi o mně věděli, jsme se setkali. Slovo dalo slovo a Honza řekl: tak jo, pojedu s tebou. Oba pánové - Pafko a Pirk jsou sporťáci tělem i duší.

Oba dva jedou celou cyklotour?

Profesor Pafko dřív jezdil všechny etapy. Dneska jede šest sedm etap, dle svých možností volna, stejně Honza Pirk. Chtěl bych zdůraznit ještě jednu věc.

Povídejte…

Velmi důležité jsou v našem projektu čtyři P. Pomoci dětem, tady je velmi důležitá role doktorů, to jsou ti pravý hrdinové, naše tour jim jen v rámci možností pomáhá. Dál je to Partnerství, Poznání krásy naší vlasti a Pohyb. To jsou čtyři P, ve kterých si na nic nehrajeme.

Máte za sebou slavnou Tour de France, Giro d'Italia, Vueltu, jste několikanásobný mistr světa na vysokém kole. Kam řadíte cyklotour Na kole dětem?

Všechny tyto výhry a ocenění jsou pomíjivé. Poháry jsou lapače prachu, duhové dresy končí ve skříni. Projekt Na kole dětem je moje největší vítezství v kariéře. Mám to štěstí, že jsem relativně zdravý a nepřímo společnosti splácím to, že jsem měl tu možnost se takto realizovat. Ano - byl jsem poplácáván po zádech, po těch etapách ve Francii, Itálie nebo Španělsku, ale znovu říkám, že to je velmi pomíjivé. Toto je přesně ten projekt, který může pomoci a pomáhá. To je projekt, který má smysl.

Jak dlouho trvá příprava projektu? Kdy začínáte myslet na další ročník?

Příprava probíhá prakticky celý rok. Města a vesnice, které jsou zastávkou nebo cílem, tak ty všechny s dostatečným předstihem navštívím. Přijedu, představím náš projekt a nabízím partnerství. Skončí jeden ročník a za pár dní už objíždím další města a vesnice, ve kterých bude zastávka příště.

Jsou všichni starostové a primátoři vstřícní?

Můžu říct, že za ty roky, co jsem navštívil zhruba 550 až 600 měst a vesnic, tak pouze u dvou nebyla ta osoba vstřícná. Máme trasu naplánovanou dopředu, a když řekne starosta, že nemají zájem, tak si tam tu zastávku stejně uděláme.

Každé cílové nebo přestávkové město daruje nějaké finance. Dál přispívají podle svých možností samotní účastníci. Kolik peněz řádově za celou cyklo tour vyberete?

Pomáháme dětem, které skončily onkologickou léčku. Každým rokem onemocní v celé republice na čtyři stovky dětí. Platíme jim relaxační pobyty v rámci celé České republiky, děti vybírají odborní lékaři. Za jedenáct let projektu Na kole dětem se nám podařilo vybrat 15.5 miliónu korun.

To znamená v průměru něco přes milion za jeden ročník…

Pozor, začínali jsme v prvním ročníku s částkou 300 tisíc. Vloni už to byly 2 miliony sto tisíc. Ty rodiče těch nemocných dětí nezajímá vůbec nic, ani prezident, ani nějaký sport. Oni chtějí jedno - mít zdravé dítě. To se snažíme docílit relaxačními pobyty.

Pojďme k vám osobně. Jak se připravujete na tour po sportovní stránce?

Snažím se denně trénovat, střídám nízké a vysoké kolo. V březnu jsem na vysokém kole najel 1200 km, na nízkém asi 400. Počasí sice ještě není optimální, ale bez toho tréninku to nedáš.

Zvládne jednu etapu i netrénovaný člověk?

V čele pelotonu jede cyklista na vysokém kole a jede se v průměru 20 a ž 22 kilometrů za hodinu. To znamená, že ty lidi, kteří se námi chtějí svést hodinu, dvě, tak to zvládnou. Část etapy může jet i netrénovaný jedinec. Musím ale podoktnout, že pokud by chtěl někdo absolvovat celou cyklotour a s tělem nepracuje, tak mu za dva dny odejde zadnice, pak nohy, nebo něco jiného. To se prostě projeví.

Příště se bude ten netrénovaný jedinec víc připravovat…

Přesně tak, o tom to je. Ten peloton má neskutečnou atmosféru. Ty lidi si najednou řeknou, že by chtěli víc než jenom pár kilometrů, ale musí pro to něco udělat, to je právě ten pohyb.

Na Silvestra budete slavit 65. narozeniny. Jak je celá trasa náročná pro vás?

Je to samozřejmě náročné. To tělo chřadne, ale je nádherné o tom vědět a brát to jako součást života. Člověk by z toho neměl být vyděšený. Může vás to naštvat, obouváte si třeba botu a blbě se vám zohýbá, říkáte si, to přece není možné. Snažím se sice víc trénovat, ale nejde to. Před lety jsem dokázal lehce vyjet jeden kopec, dneska ho sice také vyjedu, ale už se tam motám, jako po nějakém deliriu. Tak to prostě je, v 65 stárnete. Je potřeba to vědět a nebýt z toho zoufalý.

Jaké je podle vás budoucnost projektu Na kole dětem?

V pelotonu jsou mladí lidí, nebojím se o budoucnost. V České republice je vícero šikovných lidí, kteří jezdí na vysokém kole. Mám takovou představu, že bychom s tím projektem obtočili zeměkouli. Něco jako Na kole dětem celosvětově. Zatím jsme zaseli v Austrálii, je to v Rakousku, v Německu, na Slovensku se jezdí Na bicykly děťom. Jednáme s dalšími lidmi, předáváme jim zkušenosti. Ty projekty by měly pomáhat v těch zemích, kde se to jede. To je budoucnost tohoto projektu.

Josef Zimovčák

Narodil se 31. prosince 1956 v Příbrami, matka však pocházela z Veselí nad Moravou a rodina se tam vrátila, když byl zhruba v páté třídě. Vyučil se kuchařem a soustružníkem, později vystudoval hotelovou školu v Piešťanech. Po sametové revoluci podnikal několik let v pohostinství, následně se začal živit jako pojišťovací agent. Dlouhodobě žije ve městě Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Má dvě děti.

Známý je především jako cyklista na vysokém kole. Na něm jezdí od roku 1972, kdy absolvoval dojezd Závodu míru. Je několikanásobným mistrem světa v jízdě na vysokém kole na 1 míli i na 100 mil. Je rovněž držitelem světového rekordu, když v roce 1996 za 24 hodin ujel na brněnském velodromu 522,25 kilometru. Projel za 28 dnů trasu dlouhou 4 356 km napříč Spojenými státy americkými z Los Angeles do Jacksonvillu, přičemž strávil v sedle vysokého kola celkem 222 hodin a 32 minut.

Na vysokém kole v roce 2005 ujel také celou trasu Tour de France ve stejných denních dávkách jako profesionální závodníci, dále pak trasy závodů Giro d'Italia (2006) a Vuelta a España (2007).

Na kole dětem

Nadační Fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí vznikl v roce 2010 jako benefiční součást sportovního projektu Na kole dětem. Svojí činností se především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí.

Cyklotour se může zúčastnit opravdu každý, kdo bude dodržovat pravidla. Stačí se kdekoliv během trasy připojit do pelotonu a pokračovat s ním v cestě dokud se Vám chce a budete stačit. Na každém odpočinkovém místě jsou pokladničky, každý může přispět dle vlastního uvážení.

Celý peloton je doprovázený policií ČR, jede se za plného provozu. V pelotonu je povinná přilba.

Trasa 2. etapy. Pátek 4. 6. 2021 Start 8:00 Luhačovice, 9:30 - 10:00 Zlín, 11:20 - 11:50 Uherské Hradiště - 12:20 - 12:50 Podolí, 13:35 - 14:05 Dolní Němčí, 14:55 - 15:25 Blatnička, 16:25 - 16:55 Strážnice. Cíl 17:10 Bzenec Vinný dům. Délka trasy: 115 km. Více na: www.nakoledetem.cz