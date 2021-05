Nejlepší český bojovník současnosti ovládl i svůj druhý zápas v organizaci UFC, když v závěru druhého kola knockoutoval Američana Dominicka Reyese a výrazně se tak přiblížil titulovému duelu v polotěžké váhové kategorii. „Je to borec,“ klaní se Strnad.

„Jde na něm vidět, že má danou cestu bojovníka, kterou se řídí. Nesmíří se s neúspěchem nebo něčím takovým. Naopak, jde si tvrdě za svým,“ všímá si.

Šéf zlínského klubu stejně jako zbytek republiky ocenil atraktivní výkon osmadvacetiletého Procházky, který se vůbec jako první Čech v historii předvedl v hlavním zápase UFC.

„Všichni jsme mu fandili, výhru přáli. Bylo vidět, že je výborně připravený. Umí dobře boj v postoji, v zápase šlo vidět, že se dost věnuje wrestlingu a piluje zem. Dal ho prostě loktem z otočky,“ připomněl s úsměvem.

Rodák z Hostěradic na Znojemsku, který si už v prvním kole s o tři roky starším sokem vyměnil řadu tvrdých úderů, často útočil a přivodil Reyesovi krvavé zranění. V polovině druhého kola byl po tvrdém úderu soupeře viditelně otřesen, vše ale ustál a 31 sekund před jeho koncem soupeře knockoutoval, když jej zasáhl loktem z otočky.

„Historii Reyese jsme znali. Věděli jsme, o koho jde. Viděli jsme jej na různých trailerech nebo videích. Ničím nás nepřekvapil,“ uvedl Strnad.

Zatímco hvězdný Američan si připsal třetí prohru za sebou, člen brněnského Jetsaam Gymu podle všeho dostane šanci k titulovému duelu. Podle prezidenta UFC Dany Whitea již bylo rozhodnuto, že vítěz zápasu Procházka - Reyes nastoupí proti lepšímu z dvojice Jan Blachowicz - Glover Teixeira, kteří se o titul utkají v září.

„Myslím si, že Procházka by zvládl i Poláka Blachowicze a třeba by se pak utkal i Jonem Jonesem, který byl v polotěžké váze nejlepší, ale přešel do super těžké váhy. Otázka je, zda by měl o zápas s Procházkou zájem, každopádně by to bylo zajímavé,“ přemítá.

Šéf zlínského klubu MMA se s Procházkou v minulosti potkal hlavně na společných seminářích u Karlose Vémoly. Jinak Strnad v minulosti navštívil také galavečery, kde právě elitní český zápasník bojoval v kleci. „Jinak se ale vůbec neznáme,“ přiznává s úsměvem.

Také podle Strnada, jenž pochází z Olomouce, může Procházkův úspěch namotivovat i další české bojovníky. „Je vidět, že i kluk z malé republiky uprostřed Evropy může dokázat něco velkého,“ vyzdvihuje.

Že by ale nějak extrémně vzrostl zájem o smíšená bojová umění, si ale nemyslí. „Samozřejmě vždycky to jde někam posunout, ale MMA má u nás poměrně širokou fanouškovskou základnu. V Česku je to dobře zpropagovaný sport,“ míní.

Ve Zlíně klub funguje sedm let. Za tu dobu vychoval mistra Evropy, České i Slovenské republiky a to především v grapplingu. V normální sezoně se v tělocvičně prostřídá až sedmdesát lidí týdně, tréninky jsou téměř každý den.

Kvůli pandemii koronaviru a vládním restrikcím je ale nyní činnost oddílu výrazně omezený. Bojovníci až doteď mohli trénovat jenom individuálně a venku. Do haly stále nesmějí.

„Je to velká škoda hlavně kvůli lidem. Pro některé z nich to byla jediná aktivita. Dělali jenom tohle,“ upozorňuje Strnad. „V posledních měsících a týdnech se mohli potkávat jenom venku, zkoušet něco na louce nebo jinde. Ale nějaký tréninky wrestlingu nebo grapplingu nebyly možné,“ přidává.

O to, že by zlínský klub přišel o nějaké své členy, se však nebojí. „To vůbec ne,“ pronesl. „Vzhledem k tomu, že mi všichni píší a ptají se, kdy už konečně otevřeme, tak je jasné, že se k nám všichni vrátí, což ostatně platilo i po první vlně,“ dodává.