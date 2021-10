K rozhodujícímu třetímu utkání play off v mužské nejvyšší soutěži družstev nohejbalu nastoupil Austin Vsetín na palubovce vsetínského Lapače proti Spartaku Čelákovice s vědomím toho, že svého soupeře na domácím hřišti letos dvakrát porazil. V dresu Vsetína už se objevil uzdravený Kurka, bohužel jenom na lavičce utkání přihlíželi Ftačnik s Plachým.

Vsetín – Čelákovice 4:5. Konečná stav série 1:2. Sestava Vsetína: Andris Tomáš, Chalupa Jan, Majštiník David, Bílý Dan, , Vichtora Rudolf, Ladislav Stupák a Kurka Ondřej. Trenér Lumír Gebel.

„Jak hodnotit dnešní utkání? Perfektní vstup do utkání a pak sešup po klouzačce do pekel. Start do utkání snový a vedení 3:0. Poté druhá trojka po celý rok podávala nevyrovnané výkony a dnešek nebyl výjimkou. Z mého pohledu klíčový singl, kde to bylo těsně a následné utkání prvních trojic, kde jsme neproměnili čtyři útoky za stavu 9:9 v prvním setu. V poslední dvojici rozhodly zkušenosti nad dravým mládím. Jinak krásné utkání, kdy hlavně mladíci na obou stranách měli možnost nabrat drahocenné zkušenosti, které se natrénovat nedají. Gratuluji soupeři za předvedený bojovný výkon a přeji jim hodně úspěchů v dalším kole play off. Sezónu musím hodnotit jako nepodařenou, cíl byl stanoven semifinále play off a to jsme nesplnili. Tento výsledek jde na moji hlavu,“ zhodnotil poslední zápas sezony trenér Vsetína Lumír Gebel.

Rezerva Vsetína po prohře 2:5 s týmem Zruč – Senec opouští první ligu. Sestava Vsetína: Stařičný Jan,Stařičný Rudolf,Bokisch Radim, Halašta, Jakub,Vala Tomáš, Zbranek Martin. Trenér Tomáš Srněnský.

„Rozhodně jsme nesehráli špatné utkání i když výsledek je shodný s prvním utkáním, ovšem výkon byl ve většině případů odlišný. Utkání rozhodly dvě nezvládnuté trojice ve třetích setech. Dnes podal nejlepší výkon Jakub Halašta. Gratuluji soupeři k prvnímu kroku o udržení,“ řekl trenér Vsetína B Tomáš Srněnský.