Sport je odmalička součástí jeho života. „I díky otci, který mě od mala brával na fotbalové a hokejové zápasy, postupem času mě tyto sporty sám učil, přičemž sázel na všestrannost. Oběma nám jdou nejlépe pálkové sporty,“ přiznal.

I proto byl nadšený, když svou lásku ke sportu začal směřovat ke svému budoucímu povolání již během studií. „Začínal jsem v regionálním rádiu a současně dopisoval o menších sportech na Karvinsku do prvních nezávislých regionálních novin. V roce 1997 jsem se stal kmenovým redaktorem, abych se v roce 2002 přesunul do Zlína, a nyní vedu sportovní redakce ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji,“ vykládá. „Mojí parketou jsou hokej, fotbal, házená, tenis a motorismus. Nyní bych si moc přál, kdybych v dohledné době mohl se Vsetínem či Zlínem slavit postup, návrat mezi hokejovou elitu. Ta by našemu kraji rozhodně slušela,“ míní.

Třebaže tenis nikdy závodně nehrál a neměl trenéra, miluje právě bílý sport, kde dokonce dokázal hned dvakrát vybojovat titul vicemistra ČR mezi novináři. „Mým vzorem je tenisový gentleman a bojovník Roger Federer,“ přiznal.

Veškerý volný čas přitom věnuje své rodině a zejména dvěma synům, kteří také nezapřou lásku ke sportu. „Vrcholově hrát určitě nebudou, sázím na všestrannost. Jsem přesvědčen, že sport je nejen pro děti tou nejlepší přípravou na život, proto jsem rád, že si jej také zamilovali,“ netají se. Dovolenou ve většině případů tráví aktivně. „Na horách si všichni nejlépe odpočineme,“ dodal Martin Břenek.

