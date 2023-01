„Přestup v rámci stejné organizace je důležitou přidanou hodnotou z hlediska kontinuity. Staněk zná tým velmi dobře a my ho budeme moci co nejlépe podpořit. Roman měl v šampionátu FIA Formule 3 s týmem Trident Motorsport pozoruhodnou uplynulou sezónu a myslím, že má všechny předpoklady k tomu, aby i letos podával výkony na vysoké úrovni,“ očekává manažer.

Týmovým kolegou Staňka bude Francouz Clément Novalak, který v F2 závodil již v uplynulé sezoně za tým MP Motorsport.

„Jsem velmi rád, že mohu letos opět spolupracovat s organizací Trident. Už teď pracuji s týmem a Giacomem Riccim, který je mým velkým mentorem při cestě k dosažení našich společných cílů,“ sdělil na webu Tridentu.

V minulém roce 18letý valašský pilot dosáhl hned několika výborných výsledků - čtyřikrát skončil na stupních vítězů, když vyhrál závod v Imole, v Barceloně a ve Spa dojel stříbrný. V celkovém součtu to stačilo na páté místo, přičemž před sezonou měl cíl jasný – skončit do třetího místa, v opačném případě hrozil konec jeho kariéry mezi formulemi.

Tím, že do poslední chvíle usiloval o triumf v šampionátu, došlo k přehodnocení. „Jsem za to moc rád. Můj největší sponzor je pořád můj otec a snad mu to budu moci jednou vrátit. Každopádně kdybych věděl, že na to nemám, tenhle sport nedělám. A vím i to, že by to táta utnul, kdyby to nesměřovalo správným směrem,“ uvedl v jednom z rozhovorů Roman Staněk.

Formule 2 bývá posledním stupněm pro závodníky před přestupem mezi elitu motorsportu. V posledních letech se právě z této společnosti dostali do F1 například Mick Schumacher či Charles Leclerc. Zda se po jediném českém zástupci v F1 Tomáši Engem dočká i další zástupce – z Valašska – hodně napoví nadcházející sezona v prestižní kategorii F2.

Program formule 2 se letos skládá ze 28 závodů během 14 víkendů. Poprvé se pojede v Melbourne při Velké ceně Austrálie F1, přičemž sezóna začne 4. března v Sachíru v rámci Velké ceny Bahrajnu F1.