/ROZHOVOR/ Předposlední víkend v červnu bude opět ve znamení Valachy mana, legendárního triatlonu pro širokou veřejnost, který je známý tím, že si v něm mohou zazávodit také úplní začátečníci.

František Kubínek, majitel řady triatlonových úspěchů, mimo jiné v roce 2017 vyhrál i Valachy mana. | Foto: archiv Valachy tour

I letos nabídne u vodní nádrže Bystřička na Vsetínsku trasy jak pro zkušené sportovce, tak i pro ty rekreační nebo pro ty, co si chtějí triatlon jednoduše vyzkoušet.

Takzvaný krátký Valachy man obnáší 300 metrů plavání, 12 kilometrů kola a necelé tři kilometry běhu, což jsou distance jako stvořené pro první zkušenost s triatlonem.

Jak se při triatlonové premiéře chovat? Jak se na ni vybavit, nebo co naopak nestojí za to řešit? Na užitečné tipy jsme se zeptali Františka Kubínka. Tento sportovec má svém kontě řadu triatlonových úspěchů, mimo jiné v roce 2017 vyhrál i Valachy mana. Nedlouho poté při vážné autonehodě utrpěl těžká zranění, která nuceně ukončila jeho slibně rozjetou kariéru. I přes fyzická omezení se i nadále věnuje sportování a také koučování milovníků triatlonu.

Mohl byste se své zkušenosti ze závodění i trénování poradit úplným začátečníkům? Pokud by se teď průměrně sportující člověk bez zkušenosti s triatlonem rozhodl, že si letos na Valachy manovi poprvé zazávodí, má šanci se na něj ještě připravit?

Určitě ano. Teď by bylo vhodné si jít občas zaplavat, zajezdit na kole a proběhnout se, pak to pospojovat – plavání a kolo, kolo a běh a pak vyzkoušet vše dohromady.Vzhledem k tomu, že se plave na volné vodě, doporučuji jít si to někam předem vyzkoušet, na nějaký rybník, ideálně s dohledem, nebo tam, kde dosáhnu. Pozor, bezpečí na prvním místě! A zhruba týden před závodem už bych spíše odpočíval a nesnažil se dohnat to, co jsem nestihl. Před závodem méně bývá více.

Krátký Valachy man zahrnuje opravdu krátké distance, kolo i běh průměrně sportující muž či žena určitě zvládnou. Největším problémem na triatlonu asi bývá pro začátečníky plavání…

Valachy Man je ale super v tom, že má intervalový start. Odpadá obvyklá startovní mela na začátku závodu, která dává zabrat i zkušeným sportovcům, a člověk si může hledět jen svého. Na těch 300 metrů opravdu stačí jen plavat, plavat, a když nevíš co, tak zase plav.

Začátečníci často tápou, jak se do závodu vybavit, obléknout… Co všechno je potřeba mít?

Stačí plavky, ale hodí se i triatlonový dres. Zkontrolovat, jestli je kolo v dobrém technickém stavu, a nezapomenout helmu, která je povinná, a taky brýle. Na běh stačí boty a máte vše. A co ještě mít? Trochu respektu a odhodlání, že to dám.

Co je naopak zbytečné pořizovat (a začátečníci mají pocit, že to musejí mít)?

V dnešní době například karbonové boty, které nemáme vyzkoušené. Na první triatlon hlavně jděte respektem, s chutí a bez stresu a závod si užijte.

Speciální kapitolou je depo, které může začátečníka potrápit, když chování v něm nemá zažité. Co je největším úskalím?

Na mokré tělo jde vše obléct špatně, pamatujte na to. Proto je fajn si pořídit tri kombinézu, v které odjedete celý závod. A doporučuji vyzkoušet si i jízdu na kole a běh bez ponožek, ty opravdu v závodě potřebovat nebudete.

Zkušení triatlonisté pečlivě řeší stravu. Měl by něco takového řešit i začátečník?

Není potřeba se nějak moc trápit. Sportem by se měly ventilovat stresy a starosti, není vůbec potřeba ještě stresovat tělo dietami. Jíst prostě střídmě a vše rozumně. Před závodem si jen dejte pravidelně něco proti křečím a zbytečně nehladovějte, nehubněte.

A pozná člověk na svém výkonu, když se dobře nebo špatně nají přímo před startem, i na takto krátké trase?

Od svého trenéra mám stále na paměti, že „hladový vlk nejlépe honí“. Určitě není dobré jít do závodu úplně hladový, ale za sebe doporučuji pečivo s máslem a marmeládou zhruba 90 minut před startem.

Na jaké úskalí v triatlonu byste ještě začátečníky obzvláště upozornil?

Po plavání může být člověk trochu vymotaný, takže si dávat více pozor na bezpečnost na začátku kola. A nebýt překvapený po přechodu z kola na běh: po cyklistické části se neběží zrovna lehce.

A jak správně rozložit síly, aby si člověk svůj první triatlon opravdu užil a neodrovnal se hned v prvních stovkách metrů?

Jít do závodu s respektem a v dobrém zdravotním stavu. Zátěžové testy opravdu k něčemu jsou. Hlavně do toho jděte s chutí.

Mimochodem, co vy a Valachy man? Máte v plánu se ho letos zúčastnit?

Už jsem se přihlásil, mám v plánu krátkou trať. Můj zdravotní stav je dobrý a nechci se trápit tím, že mi některé věci jdou prostě hůř nebo pomaluji. Popravdě, to postižení III. stupně jsem si nevymyslel a mám limity, ale žiji plnohodnotný život, který si strašně užívám.

(mž)