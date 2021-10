Děti do 15 let: Tadeáš Vykopal.

Děti do 12 let: Tereza Dolečková.

Děti do 9 let: Jan Kulajta.

Děti do 6 let: Josef Navrátil.

Děti do 4 let: Marie Krejčírová.

V Policích na Valašskomeziříčsku se konal také dvanáctikilometrový závod, který byl rozložený do tří okruhů a měl převýšení 408 metrů.

Biker z Valašska na bronzové příčce jel od startu až do cíle. ,,S třetím místem jsem spokojený,“ tvrdí dvaatřicetiletý Flanderka.

Žádnou taktiku připravenou neměl. ,,Letos jsem toho moc nenatrénoval. Proto jsem chtěl hlavně dojet do cíle a nebýt poslední. Zajímalo mě však, jakou mám aktuální formu,“ přiznal s úsměvem reprezentant Kunovic u Valašského Meziříčí.

,,V závodu jsem neměl žádné ambice. Sportuji hlavně pro radost. Pro start v něm jsem se rozhodl spontánně až na poslední chvíli. Polického okruhu jsem se ale už několikrát v minulých letech zúčastnil, takže jsem věděl, co mě na tamní trati čeká,“ vysvětloval Michal Flanderka, nejúspěšnější regionální biker v dvacetikilometrovém závodu v Policích.

Na druhém místě skončil Patrik Novák (Tribike MTB academy, 54:09), bronzovou pozici vybojoval za čas 54:41 Michal Flanderka z Kunovic u Valašského Meziříčí. Jakub Janda z Prusinovic (Rohálov Bike Team, 55:25) dojel do cíle čtvrtý.

V závodu horských kol Polický okruh zvítězil Jan Mlčák z Cyklosportu Hranice. Biker z Přerovska dosáhl na trati dlouhé 20 kilometrů rozložené do 5 okruhů s celkovým převýšením 680 metrů, výsledného času 51:53.

