Dlouhá zimní pauza je u konce. Závodníci vytáhli motocykly speciálně konstruovány pro jízdu v terénu a vydali se do Lačnova, kde na trati u firmy Weekamp odstartoval další ročník Slováckého motokrosového poháru 2024. V nádherném počasí se rozhodně bylo na co dívat.

V sobotu 6. dubna se v Lačnově konal motokrosový závod. | Video: Mojmír Zapletal

O vítězství a co nelepší časy bojovalo více než sto jezdců. Pořadatelé na Valašskokloboucku vypsali kategorie Amatér, Hobby MX 1, Hobby MX 2, Open, dále pak závod do 50 ccm, závod do 65 ccm a závod do 85 ccm. V Lačnově se představili také veteráni či ženy.

Z vítězství se radovali Filip Juszczyk, Emil Dobisz, Radim Procházka, Ondřej Kráčalík, David Minarčík, Tomáš Švirák, Jindřich Lang, Natálie Chmelíková, Jindřich Hrabica, Roman Lang a Josef David.

Zdroj: Mojmír Zapletal

Diváci si užili nejenom napínavé souboje a skvělou atmosféru, ale i chutné občerstvení.

Do Lačnova se závodníci i fanoušci vrátí znovu na konci července. Předtím se jezdci o body a vavříny utkají v Březolupech a v Prakšicích. Další závody hostí Strání, Žlutava, Prakšice a končit se bude v polovině října v Březolupech.