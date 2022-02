Podobně jako při většině předchozích ročníků nemohla ve dvacetitisícovém městě scházet reprezentace Deníku. Ač se na původní nominaci výrazně podepsala nákaza šířící se celým Českem, vyrazilo do Edenu bojovat (alespoň) sedm hráčů.

V brance se představila stálice Jaroslav Bílek, v obraně se střídali Petr Tomeš, Tomáš Otradovský a David Boško, na pozici útočníků zlobili defenzívy soupeřů Ondřej Jícha, Vít Jarolím a Igor Baboľ.

Momentka z utkání DeníkuZdroj: Deník/Pavel PaluskaDeníkářům byla krátce před turnajem vylosována náročná skupina, ve které se představili společně se zástupci redakcí Novinky.cz, Deník Sport a TV Prima, obhájcem trofeje v sestavě s moderátorem Romanem Šebrlem, olympijským vítězem v desetiboji z roku 2004.

Na úvod stály „našim“ v cestě Novinky.cz. S prostředím krásné haly v Edenu se dříve sblížil Deník a už po pár minutách vedl zásluhou tref Boška a Baboľa 2:0. Zdálo se, že je o úvodním vítězství rozhodnuto, soupeř ale zabral a ve druhé polovině utkání dokázal po pěkných akcích vyrovnat.

Deníkáři však dobře věděli, jaká mužstva je ve skupině ještě čekají a naštěstí se snahu o vítězný gól podařilo přetavit v úspěch, když 15 vteřin před koncem svou druhou trefou v utkání rozhodl zápas Baboľ.

Následně Deník VLM zvládl i prestižní souboj s Deníkem Sport. Na rychlou branku Tomeše navázal Boško, nutno ale zmínit úspěšné zákroky Bílka, jemuž navíc dvakrát pomohla tyč.

Do závěrečného souboje proti TV Prima šli „naši“ s vědomím, že jim k postupu do semifinále stačí i nejtěsnější porážka. Jenže duel se nevyvíjel podle představ týmu. Soupeř šel brzy do vedení a nedlouho před koncem navíc Šebrle zvyšoval již na dvoubrankový rozdíl.

Covid a fotbal? V Anglii narváno, někde prázdno. V Česku jen tisícovka

Deník zachránila trefa Jarolíma (1:2), po níž už si oba celky především hlídaly výsledek. A to byl možná klíčový moment skupiny. Závěrečná porážka Deníku Sport s portálem Novinky.cz (0:1) totiž potvrdila první postupové místo Deníku, zatímco TV Prima i přes zisk šesti bodů vyřadila z turnaje.

Ve skupině B si prvenství připsaly Lidové noviny, druhé postupové místo patřilo portálu Aktuálně.cz, naopak zástupci TV Nova a Deník N se s turnajem rozloučili už po základní fázi.

Po krátké pauze tak mohly odstartovat semifinálové boje a hned v tom prvním šel Deník na Aktuálně.cz. Dlouho vyrovnaný duel nabídl šance na obou stranách, hlavně však už na začátku zranění Davida Boška, což znamenalo fakt, že zbytek turnaje musel tým odehrát takřka bez střídání.

V semifinále to ještě vyšlo. Tři minuty před koncem totiž vystihl rozehrávku soupeře Otradovský a střelou k tyči poslal svůj tým do finále.

V něm si Deníkáři zopakovali vstupní utkání z turnaje. Své semifinále totiž po penaltovém rozstřelu zvládly i Novinky.cz. V dramatické bitvě o bronz rozhodly Lidové noviny o svém triumfu tři vteřiny před koncem (2:1), to už se ale na vyvrcholení celého dne připravovali oba finalisté.

Fotbalový zázrak. Eriksen se po zástavě srdce vrací, bude hrát za Brentford

Závěrečný souboj se hrál na dvakrát deset minut. První poločas mnoho šancí nenabídl. Oba soupeři vyčkávali, s čím přijde ten druhý. Důležitý první gól vstřelily Novinky.cz, které záhy přidaly druhou branku.

Deník našel síly na snížení, když si při velkém tlaku soupeř srazil míč do vlastní branky. V závěru přišla i power-play, při ní hned tři střelecké pokusy, při žádném si ale míč nenašel místo v síti. Proto se z vítězství v utkání a tím i titulu nových mistrů republiky mohly radovat Novinky.cz.

Medailisté 16. ročníku Chance press cupuZdroj: Deník/Pavel Paluska