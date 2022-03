„Zubří vyhrálo zaslouženě,“ sportovně uznal po dvojzápase na Valašsku kouč hostí Peter Kostka. „Rozhodla naše útočná fáze. Máme málo situací, ve kterých si vypracujeme čistou gólovou příležitost. Máme problém vydržet déle v tlaku. Máme dost útoků, ale slabou efektivitu. To bylo klíčové v obou zápasech,“ cítí trenér Nového Veselí.

FOTO: MISTROVSKÁ KOPANÁ

„V první části sezony nám útok fungoval a byl variabilní, tak teď se trápíme. Zubří dokáže udržet tlak v útoky, my v tom máme problém. Každopádně doma musíme vyhrát, nic jiného neexistuje. Uděláme pro to všechno a budeme hrát vabank,“ slíbil za hosty jejich lodivod.

Valaši sice v neděli museli v prvním dějství strávit ztrátu pětigólového vedení (10:10), poté ale již ve druhém duelu jasně dominovali. „Velmi důležité bylo, že jsme se zase utrhli do přestávky na 15:10. Soupeř se zase ze zápasu tímhle trochu odvrátil. Ve druhém poločase jsme zase všechno investovali do prvních patnácti, dvaceti minut, kdy jsme chtěli dominovat. Do obrany jsem poslal všechny naše dřevorubce a hodně jsme to tam zhustili,“ označil za rozhodující slovenský trenér ve službách Robe.

OBRAZEM: Vsetín postoupil do finále Chance ligy! Prostějovu znovu nadělil 8 gólů

I přes vedení 2:0 na zápasy Valaši nepodléhají sebeuspokojení. „Víme do jakého prostředí teď jedeme, nezapomněl jsem na ten prohraný zápas. Doufám, že tam přijede hodně našich fanoušků a že nás podpoří, protože to bude těžký zápas. Čekám úplně jiné Nové Veselí. Těmihle dvěma zápasy jsme ukázali směr, kterým se chceme v play-off vydat a ve kterém chceme pokračovat,“ dodal odhodlaně zuberský Dávid.

DAVID JANOŠEK

Sobota: ROBE ZUBŘÍ – NOVÉ VESELÍ 30:23 (20:13)

Nejvíce branek: Mičkal 6/1, Jurka 6, Dokoupil 4 – A. Tomášek 5, J. Flajsar 3, Halíček 3. Rozhodčí: Hájek, Kozler. Sedmimetrové hody: 3/2 – 0. Vyloučení: 0:3.

Neděle: ROBE ZUBŘÍ – NOVÉ VESELÍ 30:21 (15:10)

Nejvíce branek: D. Mazurek 7, Mořkovský 6/3, Jurka 6 – J. Flajsar 4, A. Tomášek 4, L. Bartůněk 3. Rozhodčí: Blanár, Opava. Sedmimetrové hody: 3/3 – 0. Vyloučení: 3:4.

Stav série 2:0.

DALŠÍ VÝSLEDKY čtvrtfinále play-off: Dukla Praha – Lovci Lovosice 34:31 a 28:29 po s. h. (stav série 1:1), Karviná – Kopřivnice 32:21 a 26:19 (2:0), Plzeň – Brno 32:33 po s. h. (0:1).