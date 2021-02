„Pořád tam bylo z mojí strany dost technických chyb, s čímž se trápím už delší dobu. Ale jsem rád, že se to každým zápasem trochu lepší. A hlavně, že my jako tým se zlepšujeme,“ říká 19letý házenkář, který byl v sobotní dohrávce 9. kola extraligy nejlepším střelcem.

Přitom proti favoritovi nebyli házenkáři Robe Zubří v jednoduché situaci. Kvůli koronaviru vypadli z týmu Mořkovský s Palátem, do zápasu nezasáhl ani zraněný Mičkal. Den před utkáním měl pozitivní test i hlavní trenér Tonar, za kterého narychlo zaskakovat kouč dorostenců Pavel Hrachovec.

„Už od čtvrtka nás trenér Tonar netrénoval. Moc se necítil a nechtěl riskovat, že by nás třeba nakazil, protože už před týdnem jsme v týmu nějaké pozitivní měli. Přípravu na utkání to ale moc neovlivnilo,“ dodal Mazurek.

Úvod zápasu vám tentokrát vyšel. Souhlasíte?

Nástup do zápasu jsme měli určitě lepší, než naposledy proti Jičínu, ale pořád jsme se nevyvarovali technickým chybám. Obrana zahrála výborně, v prvním poločase jsme dostali jen osm branek. Dobře chytal i Malina v brance, v útoku nám vycházely signály. Čekali jsme, že na nás budou hrát vysunutou obranu, což se nakonec nepotvrdilo a mohli jsme tak střílet i z dálky.

Hned po přestávce se na vás soupeř dotáhl na jednu branku, nebáli jste se obratu?

Byl tam problém v tom, že jsme třikrát za sebou hráli v oslabení. To nás trochu zaseklo, ale pak jsme se dostali zpět do tempa a už to bylo v pohodě.

Soupeř na vás často zkoušel hru bez brankáře. Připravovali jste se na to?

Chvíli jsme se tomu na tréninku věnovali. Bylo to dost o obráncích na středu, kteří museli být aktivní a pracovat s jejich pivoty. Nechávali jsme je pak dohrávat balon na křídla, kterým se moc nedařilo.

V letní přípravě jste porazili Kopřivnici o 12 branek. Našli jste na ni po letech recept?

Na ten výsledek z přípravy jsme vůbec nechtěli brát ohled. Byl to přátelák a navíc před půl rokem. Nijak jsme je nepodceňovali a šli do toho naplno hned od začátku.

Den před zápasem vám vypadl kouč Tonar. Jak to ovlivnilo zápas?

Určitě na lavičce chyběl. Na druhou stranu jsme ale na trenéra Hrachovce zvyklí. Téměř osmdesát procent z nás trénoval v dorostu. Věděli jsme co od sebe čekat. Navíc oba trenéři byli v kontaktu. Třeba video rozbor soupeře jsme měli s trenérem Tonarem přes online konferenci.

Čeká vás náročný únor, kdy bude hrát v podstatě každý týden dva zápasy. Už se na to připravujete?

Jsme mladí kluci, takže tu zátěž bychom měli zvládnout. Fyzicky určitě a mentálně snad taky. Máme dobré trenéry i maséra, takže podmínky máme ideální.

O víkendu končí mistrovství světa v Egyptě. Sledoval jste ho?

Určitě. Třeba zápas Dánska s Egyptem neměl chybu. Dívali jsme se na něj v šatně a byla to pro nás doslova slast. Nádherný zápas.

Kdo vás dosud nejvíc zaujal?

Fandím severské házené. Nejvíc se mi líbí hra Sagosena a Hansena. To jsou takoví dva moji idolové, od kterých se snažím inspirovat (úsměv).

Kde jste začínal s házenou?

V Otrokovicích v minižačkách, hrál jsem za holky (smích). Pak jsem šel do Napajedel a odtud do mladšího dorostu do Zubří. Tehdy mě na turnaji na Štvanici oslovili Martin Hrstka s Matějem Šustáčkem, jestli nechci zkusit hrát za Zubří.

Jaký byl přechod do Zubří?

První tréninky byly náročné. Byl jsem těžce obézní, vážil jsem sto deset kilo a po prvním tréninku jsem se pozvracel (smích). Začátky byly těžké, ale kluci mě hnali dopředu a podporovali mě. Je tady skvělé zázemí, všechno je super. Ve všech směrech mě to posunulo. Bydlím na internátu, takže jsem celý týden bez rodičů a musím se starat sám o sebe. Herně jsem někde úplně jinde, dostal jsem se i do dorostenecké reprezentace.

A v devatenácti letech i do extraligy…

Někteří mi říkali, ať do Zubří nechodím, ale já to zkusil a určitě toho nelituju. Nakonec tady hrají i ti, co mě ze začátku odrazovali (úsměv). Takže jsem určitě spokojený, že jsem udělal tenhle krok a šel jsem sem.

DAVID JANOŠEK