Zatímco domácí nastoupili o víkendu v nejsilnějším složení, Vsetínu chyběl Vichtora, Stupák a Plachý. „Prohráli jsme všechny tři dvojice ve třetích zkrácených sadách, kde nás zradila přihrávka a následná nahrávka. Trojice mě dnes mile překvapili, obzvlášť si cením vítězství naší druhé trojici s Kurkou na nahrávce. Doplatili jsme na příliš úzký kádr, kdy jsem evidoval osm omluvenek před tímto utkáním z různých opodstatněných i kuriozních důvodů. Chtěl se tímto, co nejpokorněji omluvit Chalupově komandu, že jsem jim svým zraněním pokazil stoprocentní bilanci v trojicích,“ řekl v tomto utkání hrající trenér Vsetína Lumír Gebel.

V posledním kole základní části nohejbalové extraligy nohejbalisté Austina Vsetín nezvládli duel na horké půdě z Karlových Varů, kde prohráli 2:6 a přišli tak o třetí místo a příznivějšího soupeře do play-off. ve vyřazovací části se tak valaši střetnou s Čelákovicemi.

