Aktuálně trenér reprezentačního výběru juniorek nechyběl v hledišti bratislavské haly ani v pondělním klíčovém duelu, ve kterém český výběr Rastislava Trtíka potřeboval seveřany porazit. „Chybělo opravdu málo. Šancí jsme měli hromadu, možná klíčovou se ukázala opakovaná chycená sedmička Mrkvou. Ale úplně si nemyslím, že by nás sudí vyloženě poškodili. Pokud ano, pak by nám ani nedali poslední možnost útoku v samém závěru,“ nehází neúspěch a smůlu na muže v černém.

„Chápu trenéra Trtíka, jako celý tým, jak byl po zápase frustrován a zklamán. Někdy je lepší prohrát o deset gólů než smolně o jediný. Postupem času vše přehodnotí,“ cítí Poloz, jenž podobné stavy již ve své bohaté trenérské kariéře zažil.

„Opakuji, klobouk dolů, co trenér a celý tým nejen na šampionátu prokázal, hrozně mě to bavilo! Po losu šampionátu, kdy nás osud hodil do super těžké skupiny s posledními medailisty, se každému honily různé myšlenky. Kluci se ale toho nezalekli, bojovali jeden za jednoho - za Česko! Nikoho se na ME nebáli, hráli sebevědomě, což už jsem dlouho neviděl. Obrovský mentální posun týmu,“ smekl.

Současně ale přiznal, že se do celého šampionátu promítl covid. „A třeba Švédy, kterým kvůli tomu scházeli tři čtyři důležití hráči, to vzalo celý střed obrany. Po utkání jsem se bavil s jejich fanoušky, kteří nečekali, jak je i přese všechno dokážeme potrápit. Hodně zhluboka si jako celé Švédsko oddechli. Byli na pokraji vyřazení,“ hrdě zopakoval Poloz.

Coby regionální trenér pochopitelně bedlivě sledoval výkony hráčů, kteří prošli zuberskou házenou, líhní nejen pro český národní tým. „Hodně jsem byl zvědav a pořád jsem doufal, že se mezi tyčemi objeví Šimon Mizera, u jehož vývoje jsem také byl. Ovšem Mrkva jej je tam zcela po právu nepustil. Byl excelentní, nejlepší hráč nároďáku. V tomto měl Šimon smůlu, určitě by také odvedl nadstandard,“ je přesvědčen Poloz, jemuž se také líbil výkon Klímy. „Prošel Zubřím, Dukla jej pak nakopla do druhé bundesligy, kde podle mne dlouho nezůstane. Také další Valaši na šampionátu odvedli výborné výkony,“ pokyvuje hlavou trenér, na kterého udělal obrovský dojem ještě jeden hráč. „Neskutečný pokrok uděla Piroch, největší překvapení. O hráče českého nároďáku bude na přestupovém trhu velký zájem,“ odhaduje Dušan Poloz.