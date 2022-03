„Snad to klapne během reprezentační přestávky. Moc se těším a jsem připraven. Mimo jiných slivovice se chladí, guláš je navařený,“ směje se Ondřej Mika, jenž na rozhodující fázi sezony doléčuje zranění a díky volnějšímu času o to pečlivěji sleduje přípravu národního týmu. „Mám zde řadu kamarádů a nyní více času si s nimi popovídat, zavzpomínat,“ přiznala 32letá opora třetího celku extraligové soutěže po základní části.

Pozvánku do reprezentace jste od nového španělského kouče nečekal?

Opravu ne, to už není pro mě. (smích) Já už to mám za sebou, nyní jsou tam mladí, perfektní borci. Mé účinkování v nároďáku je už v jiné roli – u ženské coby videotechnik. Je to má nová výzva, baví mě nahlédnout do technicko-taktických věcí. I proto nyní intenzivně sleduji přípravu českých házenkářů. Moc mě to baví.

Jak došlo k nabídce? U reprezentace házenkářek působí váš otec coby trenér brankářek, vaše žena je masérkou…

Už když mě pan Bašný trénoval ve Francii, často jsme se o technicko-taktických věcech bavili. A když hledal někoho na zpracovávání videomateriálů, byl jsem moc rád, že mě oslovil. Práce s videem a počítači mě baví, sledování ostatních, analýza…

Páteční a sobotní zápasy se Srbskem si tedy nenecháte ujít?

Už se na ně těším. Věřím, že bude vyprodáno, v Zubří fanoušci milují házenou. Bude to zajímavá konfrontace. Jsem zvědavý na nový styl španělského kouče.

Zpět k vašemu týmu. Jak vůbec aktuálně probíhá příprava házenkářů Zubří na play-off?

Tento týden máme volnější. Hodně našich kluků je na reprezentačních srazech různých kategorií. My, co jsme zůstali, máme více jednotek v posilovně, s míčem snad jen dvě nebo tři. Řada kluků včetně mě doléčuje zranění. Je to volnější, opět naplno začneme v pondělí.

V posledním extraligovém zápase jste byl v Kopřivnici (32:32) vyloučen, což se vám často nestává. Kdy naposledy jste zápas nedohrál?

To už je hodně dávno, před více než deseti lety, přesněji ve finále s Karvinou. Tehdy jsem dostal přímou červenou kartu, když jsem sáhl protihráči do trháku. Ale jak říkám, často se mi to nestává!

Cítíte křivdu?

Ani ne. Vše odstartoval jeden zákeřný zákrok na mě, který zůstal nepotrestán! Tvrdé souboje dokáži přijmout, ale tento zezadu nikdy! Bohužel jsem cítil, že rozhodčí nechránil hráče, což mě naštvalo a úplně vyřadilo, vykolejilo. Rázem mé nasazení a agresivita se posunuly někam jinam a výsledkem byla tři vyloučení a červená karta.

I přes špatný začátek jste uhráli remízu. Zaslouženě?

Pro Kopřivnici určitě, hrála velice dobře i takticky. My chceme vyhrávat i venku a první půle nám nevyšla, hráli jsem profesorsky, čekali, že nám výhra spadne sama do klína. V šatně jsme si vše vyříkali, přidali, ale zápas výsledkově neotočili.

Sledovali jste na dálku výsledek na západě Čech? Jste zklamán, že jste nevybojovali druhé místo?

Z hráčů nikdo zápas nesledoval, chtěli jsme vyhrát bez ohledu na to, jestli nám Karviná pomůže skalpem mistra. Za ten závěr základní části jsme si zasloužili skončit druzí, ale Plzeň získala více bodů, tak to je. Současně ale vím, že s tímto ziskem bodů by to stačilo i na prvenství. Karviná s Plzní jsou poslední roky suverénní, na druhou stranu věřím, že jsme schopni se jim přiblížit a nějak to zamotat. (úsměv)

Ve čtvrtfinále vyzvete Nové Veselí. Jste favority?

Nebudeme alibisty, jsme! Klíč k úspěchu bude zvládnutí obou domácích zápasů. Veselí od začátku sezony ukazuje, že může hrát s kýmkoliv, hlavně doma, v jejich specifickém prostředí.

Nové Veselí vás ale jednou porazilo. Byla to náhoda?

Ve své hale jsou silní, navíc mají kvalitu, reprezentanty, hráče se zkušenostmi ze zahraničí. Pamatuji si, že jsme tam tehdy sehráli vyrovnaný duel s výpadkem. Vždyť pět minut před koncem jsme ještě vedli, ale koncovka nám nevyšla. Máme nyní týden, abychom se na ně detailněji připravili. Současný výběr má kvalitu, dokáže udělat výsledek, ale nebudeme přeskakovat etapy, nyní se soustředíme na Veselí!