Závodu se zúčastnilo 26 Ironmanů ze 14 zemí.

,,Plavalo se v moři se startem od rodného paláce britského prince Filipa do staré pevnosti. Startovalo se za tmy pod hvězdnou oblohou. Ve vodě jsme se navigovali na svítící chrám u pevnosti. Vlny byly nepříjemné jen při těsném obeplavávání pevnosti,“ zavzpomínal Petr Vabroušek na úvodní část závodu.

Ve vodě strávil 57 minut a vylézal z ní na čtvrté pozici.

Trať cyklistiky měřila 184 kilometrů a měla převýšení 3400 metrů. V ní byly náročné hlavně sjezdy v úzkých uličkách s prudkými zatáčkami na mokru.

,,Počasí bohužel nevydrželo a od začátku cyklistiky pršelo. A protože dva dny před závodem ostrov bičoval přívalový déšť, tak trať byla na mnoha místech plná naplavenin, bahna a kamení. Cyklistiku jsem přesto jako jediný absolvoval na časovkářském kole. Bylo to ale na hraně. Proto jsem se na kole soustředil na co nejrychlejší projetí této ,,pomalé“ trati. A to se mi dařilo. Už v úvodu jsem se probojoval do čela a tam jsem s přibývajícími kilometry navyšoval náskok až na 14 minut ve druhém depu,“ prozradil Vabroušek.

Cyklistiku zvládl v čase 6 hodin a 56 minut.

Reprezentantovi Titan Trilife Zlín se dařilo i v závěrečném běhu. V něm se prezentoval časem 5 hodin a 7 minut.

,,Maraton byl veden zčásti po trailech, občas po písečných plážích a také po velkých balvanech u mořské hladiny. A to byl přesně mix, který mi maximálně vyhovoval,“ pochvaloval si Ironman z Malenovic.

Závod na řeckém ostrově nakonec absolvoval bez větší krize a v cíli se radoval se zisku první příčky.

,,Nepamatuji si, kdy se mi to stalo naposledy,“ nemohl si vzpomenout.

Vabroušek v maratonu náskok na prvním místě navýšil na 19 minut.

,,Druhý v pořadí Mark Livesey mi však příští rok v květnu v dalším XTRI závodu v Nepálu, který má převýšení 9000 metrů, slibuje odvetu. Brit ve španělských barvách ale bude mít před tímto závodem v Nepálu šestitýdenní aklimatizační pobyt. O to víc se na tento souboj těším,“ má Petr Vabroušek o další velkou motivaci postaráno.

Na Korfu po celý průběh závodu každého závodníka doprovázel jeho vlastní doprovod, který mu na předem určených místech doplňoval občerstvení. Vabrouškovi skvělý servis poskytoval Tomáš Dimter a místní dobrovolníci.