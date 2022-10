Pavel Hradil se v Bělehradě představil už potřetí v kariéře. V roce 2019 v Srbsku na stejné trati skončil v čase 4:12:00 druhý, v roce 2021 tam byl díky času 3:57:50 třetí.

Letos ale málem o start v oblíbeném závodu přišel. Týden před startem závodu ho při tréninku srazilo auto. Po vážné havárii měl spoustu šrámů, ale naštěstí žádné vážné zranění. Na Balkán proto odcestoval

Závod se konal v Bělehradě u ostrova Ada Ciganlija vedle řeky Sávy. Zúčastnilo se ho 144 triatlonistů. Bojovalo se v něm o PTO body.

Plavání probíhalo v třiadvacetistupňovém Sávském jezeře ve veslařském areálu na jednom 1,9 kilometrovém okruhu. Cyklistika se jela na 4 okruzích na uzavřené dálnici, závěrečný půlmaraton byl rozložený do 3 okruhů a běžel se podél řeky Sávy.

V úvodní plavecké části se Hradilovi dařilo.

,,Závod pro mě ale nezačal moc dobře. Chybou pomocníka jsem se totiž nestihl dostavit na start PRO kategorie. Než jsem se stačil domluvit s pomocníkem, že mám být na startu PRO kategorie, tak závod odstartoval. Po závodě se mi pořadatelé za toto nedopatření omluvili. Ve vodě jsem se pak snažil ztrátu co nejvíc smazat. Ovšem také jsem se bál, aby mi po havárii vydrželo zraněné rameno. Nakonec jsem z vody vylézal na pozicích kolem 10. místa,“ zavzpomínal na začátek závodu triatlonista ze Vsetína hájící barvy klubu Titan Trilife Zlín.

V cyklistické části Hradil na nic nečekal.

,,Byla to jediná disciplína, ve které jsem se v Bělehradě cítil bez omezení. Na kole jsem začal stahovat manko po plavání a po jedné z otoček na dálnici jsem si mohl zkontrolovat průběžné pořadí. Vpředu byl největší favorit Stojanovič společně s Louisem Woodgatem z Řecka. Po prvním okruhu jsem se snažil dojet medailové pozice a brzy jsem se posunul na 4. příčku. Třetí místo nebylo daleko a v průběhu 45. kilometru jsem se dokonce na třetí příčku probojoval. Záhy ale někteří moji soupeři za mnou porušovali draftování a všechny, co jsem předjel, byli se mnou v kontaktu. Přesto jsem až do začátku běhu atakoval bronzovou pozici,“ informoval Pavel Hradil.

Z druhého depa na závěrečný půlmaraton vybíhal z 5. místa.

,,V běhu jsem pak sváděl souboj o co nejlepší pozice s Panagiotisem a Gošnjakem. Oba však včetně vítězného Stojanoviče

byli nad moje síly. Z čela ale odpadl Řek Woodgate,“ uznal vsetínský triatlonista.

Ten byl s výkonem spokojený, s výsledem už nikoliv.

,,Před závodem jsem totiž myslel i na zisk zlaté příčky. Ale vzhledem k mému stavu po nehodě jsem na víc letos v Bělehradě neměl,“ plánoval, ale uznal Hradil.

Toho letos ještě čeká jeden profesionální start. V sobotu 15. října se ve Španělsku postaví na start závodu Challenge Mallorca.