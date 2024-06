Pavel Cimbálník obsadil stříbrnou příčku v 6. ročníku Lysohorského SkyRace. Ultramaratonec ze Zašové dosáhl v závodu dlouhém 31 kilometrů s převýšením 2100 metrů, času 2:40:37. Zvítězil Tomáš Hudec, který byl v cíli rychlejší o 6 minut a 25 sekund., třetí skončil Vojtěch Růžek (2:42:23).

SkyRace v Beskydech, Pavel Cimbálník | Foto: se svolením Pavla Cimbálníka.

Závod, který měl start i cíl v malé obci v Beskydech v areálu hotelu KAM v Malenovicích byl mistrovstvím republiky ve SkyRace – horském běhu pro rok 2024.

Ve všech kategoriích v něm do cíle doběhlo 171 ultramaratonců. Ti na trase museli dvakrát zdolat Lysou horu.

,,Původně jsem měl závodit na delší 67kilometrové trase. Ovšem nakonec jsem záměr přehodnotil a závodil jsem na kratší trase. V letošní sezoně se totiž zaměřuji na rychlostní tréninky a Lysohorský horský běh mi zapadal do tréninkového plánu,“ vysvětluje Pavel Cimbálník.

Ultraběžec z Valašska v závodě patřil k favoritům.

,,Po startu jsem se snažil držet krok s největším favoritem Tomášem Hudcem. To se mi dařilo do poloviny prvního stoupání na Lysou horu. V průběhu 4. kilometru se Hudec probojoval na první pozici a už na ní zůstal až do cíle. Já jsem si ve zbytku závodu držel svoje tempo a snažil jsem se neztrácet v sebězích,“ uvedl vyznavač extrémních výzev ze Zašové.

Pobyt na druhém místě měl pod kontrolou.

,,Při druhém stoupání na Lysou horu už jsem ale neměl čerstvé nohy a při následném seběhu mně začalo píchat v boku a musel jsem dvakrát zastavit,“ prozradil Pavel Cimbálník.

Ten se povedeným výsledkem v letošním Lysohorském SkyRace přiblížil k účasti na zářijovém Mistrovství světa ve Skyrunningu v Sorii ve Španělsku.