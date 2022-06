Pořadatelé připravili tři závody. V hlavním závodu K5 klasik (10,3 kilometru, převýšení 382 metrů) si zazávodí muži do 25 let, muži 26 – 37 let, muži 38 – 49 let, muži nad 50 let, ženy do 30 let, ženy 31 – 44 let, ženy nad 45 let, dvoučlenné týmy do 39 let a dvoučlenné týmy nad 40 let. Připravený je i doplňkový závod K5 gurmán. Ten měří 17 kilometrů a má převýšením 721 metrů. V něm jsou vypsány kategorie pro muže do 34 let, pro muže nad 35 let, ženy do 34 let a ženy nad 35 let. V dalším doplňkovém závodu K5 junior si na pětikilometrové trati s převýšením 206 metrů můžou zasportovat bez rozdílu pohlaví v doprovodu rodičů děti do 5 let, dále děti do 11 let, děti do 15 let, dorostenky a dorostenci do 19 let. Vypsána je i kategorie pro ženy a muže nad 20 let.