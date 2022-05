„Na minulý rok (v Paříži) vzpomínám vlastně pořád. Byl to jeden z nejlepších zážitků mé dosavadní kariéry,“ řekla novinářům ještě před startem turnaje Nosková. „Můj tenis ale není teď úplně nejstabilnější, takže se budu hlavně soustředit na sebe. Když mi to půjde, tak to bude ještě lepší,“ doplnila přerovská hráčka.

Nosková patří k nejlepším českým tenistkám do osmnácti let. V žebříčku WTA jí patří v současnosti 185. místo. V sedmnácti letech je před ní jen Ruska Erika Andrejevová (171.). „Samozřejmě je pěkné to takhle slyšet, ale myslím, že to teď není úplně nejdůležitější. Většina z nás to chce dotáhnout ještě dál, takže na jakém místě teď nebo za pár dní jsme, není úplně nejdůležitější,“ řekla Nosková.

Ve druhém kole kvalifikace ji čeká Švýcarka Conny Perrinová (264.). Půjde o generační střet. Perrinové je 31 let, na French Open však nikdy nedošla dále než do kvalifikace. Nosková je podle bookmakerů favoritkou. (něm, čtk)

