Co se stalo s Rožnovem, že letos zatím tak šlape?

Všichni jsme dospěli. Mladí hráči jsou zase o rok zkušenější a jde to poznat.

Co nového přinesl trenér Kunc?

Sedí nám jeho taktika. Chce hrát ofenzivní fotbal. Prostě chceme dávat co nejvíce branek a pak vždy vyhrajeme (smích).

Jste jedničkou Rožnova. Cítíte formu?

Konkurence není nikdy na škodu. Byl tady Tomáš Kocián, nyní přišel z dorostu Gaďourek. Ale je fakt, že se cítím výborně a jako tým hrajeme dobře.

Na derby s Viganticemi přišlo tisíc lidí. Jak se Vám chytalo před takovou kulisou?

No týden před zápase jsem byl nervózní, ale v zápase to ze mně spadlo ve třetí minutě (smích). (To Filip Sekyra chytil Milanu Barošovi penaltu a nasměroval tak svůj tým později k vítěznému derby, pozn. aut.)

Podařilo se Vám chytit Milanu Barošovi penaltu. Připravoval jste se na tuto situaci před zápasem?

Nějaké videa jsem si pustil. Vím, že to kope doprostřed nebo z jeho pohledu na pravou stranu a tu jsem riskl.

Byly v derby i další těžké zákroky?

No, v prvním poločase jsme jim centry s obranou posbírali, ve druhém měli pár střel, ale všechno vedle.

Za chycenou penaltu něco padlo do kabiny?

Tak samozřejmě chytit Milanu Barošovi penaltu bylo za láhev (smích).

Kam se může Rožnov dostat po podzimu, když nyní vede tabulku?

Nyní jsme první a kéž bychom tam zůstali. Jedno je ale jisté, ambice musíme přehodnotit a osobně budu rád, když skončíme do 5. místa.