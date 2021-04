„O nějaké formě bych nerad mluvil. Prostě mi to tam teď padá a jsem rád, že tak pomáhám týmu,“ říká skromně zuberská levá spojka Mořkovský.

I díky jeho zásahům se podařilo Zubří nad odvěkým rivalem v neděli vybojovat druhé vítězství v play-off (24:23) a celou sérii vyrovnat. To se Valachům naposledy podařilo před takřka čtvrtstoletím.

„Dnes jsme neudělali tolik zbytečných chyb, dařilo se nám i ubránit jejich pivoty. Pořád však zůstává Karviná favoritem série,“ upozorňuje talentovaný házenkář, který si díky svým výkonům musí mimo jiné zvykat i na větší zájem médií.

„Je to pro mě nové a ze začátku to bylo z mé strany hrozné. Ale snad už se to pomalu lepší,“ dodává s úsměvem Mořkovský.

Po zápasech v Karviné jste prohodil větu: S náma to lehké nebude. Teď to platí dvojnásob, co?

Určitě. Je to teď dva dva na zápasy a rozhodne se ve středu v Karviné. Bude to kdo s koho. Celý týden jsme se teď soustředili na sobotní zápas a bylo nám jedno, co bude v neděli. Bohužel sedmičky nám včera nevyšly.

Dnes jste si ale spravili chuť.

Tentokrát jsme tolik nezaspali začátek zápasu a celkem rychle se z toho vyhrabali. Dařila se nám hra přes pivoty a hlavně uhlídat ty jejich. Ve druhém poločase na mě vytáhli osobní obranu. Věděli jsme, jak na ni hrát, ale moc se nám nedařilo. V posledních minutách měl vynikající zákroky Šimon v brance a v závěru akci Užeka ubránil Jurka. Máme z vítězství obrovskou radost.

V průběhu utkání jste vysunuli obranu hned na tři karvinské hráče. Byl to plánovaný tah?

Vůbec, vyplynulo to ze hry. Trenér řekl, ať se na ně vysuneme, tak jsme šli na to. Myslím, že jsme je tím celkem potrápili, chvíli nevěděli, co na to hrát.

Druhým vítězstvím v play-off nad Karvinou měníte zajetou historii vzájemných sérií. Vnímáte to tak?

Trochu jo a jsme rádi, že se nám to povedlo. Nějaký komplex, jak se často používá, tak ten my mladí ani nevnímáme, už jsme jiná generace. Všichni nás odsuzovali, že proti Karviné dostaneme tři výprasky a bude konec, ale nestalo se. My tu Karvinou takhle prostě nebereme, je to pro nás soupeř jako každý jiný ze špičky ligy.

Co bude důležité pro rozhodující páté utkání?

Rozhodně nemůžeme do toho zápasu vstoupit tak, že to půjde samo. Třeba včerejší výpadek, kdy jsme na začátku prohrávali pět nula, si už nesmíme dovolit. Musíme bojovat celých šedesát minut. Poslední krok je nejtěžší, ale uděláme maximum, abychom urvali i tu poslední výhru.

Sám jste v této sérii vsítil už skoro čtyřicet branek. Co máte slíbené za takové výkony?

Nic slíbeného nemám, maximálně když přijdu domů, tak na mě čeká řízek (smích). Na play-off jsem se těšil. Hned v prvním utkání se mi povedlo dát třináct branek, což mi zvedlo sebevědomí a o to líp se mi pak hrálo v dalších zápasech.

Vyhovuje vám vysoká karvinská obrana?

Útočí se proti nim těžko, jsou vyšší a silnější než my. Ale o to rychleji musíme hrát a dostávat balóny do volných prostorů, kde máme šanci uspět.

Stal se z vás i spolehlivý střelec sedmimetrových hodů, které byly dosud slabinou týmu. Šetřil jste si je na play-off?

I v základní části jsem chodil na sedmičky, ale nešlo mi to, stejně jako ostatním. Teď mi to tam naštěstí padá, tak jsem za to rád. Pilujeme to na konci tréninků, něco už mám za tu dobu nacvičené.

Podle trenéra Tonara se o vás po takových výkonech začnou zajímat ostatní kluby. Jak to s vámi vypadá na příští sezonu?

Minimálně další sezonu zůstávám v Zubří. Budu teď dělat maximum pro Zubří a v budoucnu se uvidí. Zkusit si zahrát v zahraničí je sen každého hráče, ale teď to není téma.

DAVID JANOŠEK