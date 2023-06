Cyklista Jaroslav Kulhavý řadu let sbíral úspěchy v cross country horských kol, včetně toho nejcennějšího: zlata na olympiádě v Londýně v roce 2012. Po nedávném ukončení profesionální kariéry asi řadu svých fanoušků překvapil, když oznámil, že se chce začít věnovat terénnímu triatlonu. Premiérově si ho otestoval loni v srpnu na Datart Valachy tour při Valachy manovi, kde v silné konkurenci obsadil úctyhodné čtvrté místo, a letos už se do Xterry od začátku sezóny „obul“ naplno. Hned při své mezinárodní triatlonové premiéře zvítězil v závodě Xterra na Maltě a míří k dalším metám.

Olympijský vítěz z Londýna Jaroslav Kulhavý nebude v sobotu 24. června chybět opět na startu Valachy mana u vodní nádrže Bystřička. Startovat bude na nejnáročnější, nové trase Xterra. | Foto: archiv pořadatele Valachy tour

V sobotu 24. června nebude Jaroslav Kulhavým chybět opět na startu Valachy mana u vodní nádrže Bystřička. Startovat bude na nejnáročnější, nové trase Xterra.

Zatímco na bajku jste bez nadsázky legenda, v triatlonu teprve nováček. Ovšem úspěšný nováček, který už sbírá první Xterra tituly…. Jak se v triatlonovém světě cítíte?

Samozřejmě z větší části se cítím jako nováček. Především v plavání a depu, kde hraje velkou roli zkušenost. Myslím ale, že každým závodem se to posouvá. Přeci jen trénuji čtyři měsíce a je to rozdíl oproti zkušeným klukům, co se věnují triatlonu několik let. Kolo je pro mě jediné, kde se cítím dobře, i když na posledních dvou závodech jsem nepředvedl na horském kole svůj standardní výkon. To musím změnit.

Fotbaloví dorostenci Lidečka si po 13 letech opět zahrají krajskou soutěž

Co říkáte na atmosféru triatlonových závodů? Liší se od těch bajkových?

Je tam několik aspektů, ale jinak je to dost podobné. Především přesuny, diváci jsou převážně v prostoru startu a cíle, jinak je to dost podobné.

Co je pro vás v triatlonu nejsilnější disciplínou, je zbytečné se ptát. Co je ale pro vás nejtěžší?

Nejtěžší je zatím vyladit přípravu těsně před závodem. Na poslední závody jsem nebyl úplně odpočatý a bylo to znát ve výkonu. To musím vyladit, aby to fungovalo na 100 %.

Jak vypadá v současné době váš trénink? Kde je teď vaše „základna“?

Připravuji se výhradně na Čeladné, kde mám k dispozici bazén a ideální terény na běh a kolo, což je pro mě výhoda, protože se nemusím úplně přesouvat. Každopádně stále jezdím i denně do Ostravy, takže času není mnoho a nemam na trénink tolik prostoru jako dřív.

Od letošního roku jste se stal členem triatlonového klubu Titan Sport ze Zlína. Jak k tomu došlo?

S kluky z Titanu jsem se trochu znal již dříve, navíc, když jsem hledal, kdo mi pomůže s tréninkem, byl nejlepší volbou Lukáš Vrobel, který trénuje právě kluky z Titanu. Je i blízko, tím to vše do sebe zapadlo a myslím, že příprava skrze Titan funguje ideálně.

Loni na Valachy manovi jste si odbyl terénní triatlonovou premiéru, letos budete na startu opět. Když se ohlédnete zpět, jak svou loňskou zkušenost hodnotíte? Řadu lidí jste výborným čtvrtým místem asi dost překvapil…

Loni jsem šel Valachy mana de facto bez jakékoli přípravy, a kdybych neřešil technické problémy s kolem, mohlo to být o kus lepší, každopádně mi to dalo nějaké informace, jak by to s triatlonem u mě mohlo vypadat. Uvidíme, co letos. Už nejsem nejmladší, ale pořad se mohu posunovat směrem nahoru. Tak uvidíme, kam až mě to pustí.

Trasu Valachy mana na novém místě na Bystřičce už jste si vyzkoušel, konkrétně dlouhou a Xterra trasu. Co říkáte na trasu kola? Je něco, co byste ostatním sportovcům doporučil?

#clanek|7707036#

Myslím, že trasa kola je vcelku náročná s těžším stoupáním. Určitě je potřeba dobře rozvrhnout síly a hlavně nepřepálit první stoupání. Na okruhu je vždy jeden náročný výjezd a sjezd, tam bude potřeba nedělat chyby. Každopádně lokalita je krásná. Bude to náročný, ale pěkný závod.

Ve své nové „triatlonové éře“ už máte na svém kontě jednu zlatou a jednu bronzovou medaili z Xterra závodů. K jakým akcím směřujete letos hlavní pozornost?

Mými hlavními cíli jsou kromě Xterra Valachy mana na Bystřičce především závod světového poháru v Prachaticích a následně mistrovství světa v Molvenu. Po nich vyhodnotím, jestli si dám i nějaké cíle na následující rok a jak budou vypadat.

(žač)