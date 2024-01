/FOTOGALERIE/ Zajímavou patronku a v neposlední řadě startérku bude mít úvodní akce Datart Valachy tour 2024. Tradiční běžkařský závod Noční stopa Valachy, který se chystá v sobotu 3. února ve Velkých Karlovicích, zahájí osoba z nejpovolanějších - trojnásobná účastnice zimních olympijských her, někdejší úspěšná závodnice v běhu na lyžích Eva Vrabcová Nývltová.

Noční stopu nejen symbolicky odstartuje, ale následně se i zařadí mezi závodníky na 15tikilometrové trati, což bude pro mnohé jistě vítanou příležitostí poměřit síly.

Ještě před tím - ve 13 hodin - se navíc pod jejím vedením uskuteční předzávodní zahřívací vyjížďka na trase Noční stopy, na kterou jsou zváni všichni, kdo chtějí okoukat něco z techniky, nebo se poptat na zkušenosti či tréninkové tipy. „Terény ve Velkých Karlovicích jsem ještě nikdy neměla možnost vyzkoušet. Na Noční stopu se proto opravdu moc těším,“ přiznává 37letá sportovkyně, která během své aktivní kariéry získávala úspěchy nejen v běhu na lyžích, ale následně i v atletice.

V běžkařském sportu máte na svém kontě skvělé 5. místo na zimní olympiádě v Soči z roku 2014, z atletiky zase bronz z Mistrovství Evropy, kde jste navíc vytvořila český maratonský rekord. Ke které disciplíně máte nyní , po ukončení aktivní kariéry, blíž?

Ptá se mě na to hodně lidí a možná je pro mnohé moje odpověď překvapivá, ale je to běh. Miluji ho, a když zdraví jenom trošku dovolí, obuji své milované adidasky a jdu se proběhnout. Aktuálně si buduji vlastní tréninkovou skupinu a tréninky on-line, tak doufám, že moje vášeň pro běhání nadchne i další a podaří se mi předávat své zkušenosti.

Běhat se dá prakticky kdykoli, ale jak často se dostanete na běžky? Podařilo se vám už tuto zimu?

Moc se na ně nedostanu, hlavně proto, že u nás v Česku nejsou aktuálně moc dobré podmínky. Velmi drahá parkoviště, neupravené tratě, málo sněhu… Když se mi podaří vyjet někam do krásných podmínek, tak si užiji i lyžování, ale je to málokdy. Bydlíme v Hradci Králové, takže je to vždy o tom někam dojet… To jsem si raději oblíbila cyklistiku. Pravdou je, že letos jsem na běžkách ještě nebyla. Noční stopa Valachy bude moje prePrávě Velké Karlovice jsou vyhlášenou běžkařskou lokalitou, zdejší stopy jsou vyhlášené. Měla jste už někdy možnost je vyzkoušet? miéra.

Neměla, i proto se na Noční stopu moc těším.

A baví vás ještě si občas na běžkách zazávodit?

Závodění mě baví stále a všude. Sice už nemám ambice na vítězství a rozhodně neběžím na výkon, ale podle toho, kam mě pustí zdraví. Ale když je příležitost, tak si závod ráda projedu. Kromě Noční stopy jsem se letos přihlásila na 30 km skate při Jizerské padesátce. Přemluvila mě kamarádka a soupeřka z mladých let, že si to užijeme. Ona lyžuje pravidelně, takže to pro mě bude hodně velká výzva. Ale začala jsem závodit na horských kolech, tam mě noha naštěstí nebolí, tak se učím jezdit na kole a můžu alespoň trochu svoje závodnické srdíčko potěšit.

Mnozí vyznavači letních sportů v zimě vyhledávají běžky jako doplňkovou disciplínu pro udržení nebo zlepšení kondice. Pro který sport jsou za vás běžky ideální přípravou?

Běžky? Asi pro všechny. Zapojíte téměř celé tělo, nějak zvlášť nehrozí zranění, zlepšujete kondičku, koordinaci, rovnováhu. Běh na lyžích je geniální sport. Pokud tedy odhlédneme od nespravedlnosti s mazáním a výběrem lyží při závodech. (smích)

Popularitu běžek v posledních letech jistě podpořil i biatlon. Sledujete ho někdy taky?

Občas ano, stejně tak běžecké lyžování. Hlavně Ski Classics, kde závodí Sandra Schützová a Karolína Grohová. Obě trénuje můj manžel, který dřív trénoval i mě, byly to moje soupeřky a stále jsou kamarádky, tak jim moc držím palce.

Seriál Datart Valachy tour je známý nejen tím, že zahrnuje závody v různých disciplínách, ale pořadatelé se navíc hodně snaží cílit na děti. Na každé akci jsou i dětské závody, budou i na Noční stopě Valachy. Jak vidíte současnou situaci u nás, pokud jde o zájem dětí o sport? A konkrétně u běžek?

Vnímám to jako velký problém. Sama bych chtěla dceru Adélku ke sportu vést, samozřejmě ji nebudu do ničeho nutit, ale nějaké základy a všestrannost ať má. Když ale hledám kroužky, kam bych ji přihlásila, tak se mi moc náplň a vedení nelíbí. Jsem asi hodně náročná. Asi mi nezbyde, než sama nějakou aktivitu u nás v okolí pro děti založit a vést.

Ve Velkých Karlovicích na Valachy tour už jste jednou byla v závěru loňského roku, když jste se účastnila závěrečného závodu Běhej Valachy. Jak se vám tam líbilo?

Už se na návrat do Velkých Karlovic těším. Právě Běhej Valachy jsem si moc užila. Poprvé jsem tam byla v roli něco jako manažerky, trenérky, a bylo to skvělé. Starám se o projekt Mattoni Free run a všichni trenéři, které se závodu účastnili, si závod také užili. Jsem moc ráda, že takové akce existují a že jsou stále mezi námi lidé, kteří milují sport a baví je šířit radost ze sportu a závodění.

