Hned několik současných a bývalých hráčů Zubří bylo blízko startu na nadcházejícím MS. Proti však byl koronavir a nakonec i vedení Českého svazu házené, které se rozhodlo na poslední chvíli národní tým do Egypta nevypravit.

„Bohužel jsme se kvůli covidu dostali do svízelné situace a vedení to vyřešilo, jak to vyřešilo. Nemá cenu to více komentovat,“ mávl rukou trenér Zubří Michal Tonar, bývalý úspěšný házenkář a účastník hned pěti světových šampionátů.

„Největšího úspěchu jsem se lvíčkem na prsou dosáhl v roce 1990, kdy jsme skončili sedmí a kvalifikovali jsme se na olympijské hry,“ zavzpomínal 51letý lodivod Robe.

Nečekané úterní rozhodnutí šéfů české házené přitom za ostudu nepovažuje. „Pro veřejnost to bylo asi velké překvapení, ale problémy začaly vznikat již na soustředění reprezentace u nás v Zubří. Nepamatuji si, že by někdo z týmů účast na MS vzdal, ale opravdu kritická situace si toto rozhodnutí vyžádala,“ chápe Tonar.

Selhali funkcionáři, když podcenili na začátku situaci?

Nemyslím si, takový vývoj nikdo nečekal. Navíc tolik házenkářů, kteří by si zasloužili mezinárodní konfrontaci, bohužel nemáme. Popravdě špičkovou kvalitu má jen úzká skupina našich nejlepších hráčů. Nejsme takovou velmocí, jako Německo, Švédsko či Španělsko. Jet tam s narychlo sešitým výběrem by nemuselo dopadnout dobře. Byl by to hodně velký risk.

Na turnaji měla hrát reprezentace po šesti letech. Kdyby tam odjela, jak by podle vás dopadla?

S novým systémem se na MS dostalo hned 32 týmů. Na velké výsledky bychom ani v nejsilnějším složení asi pomýšlet nemohli, každá výhra proti komukoliv by byla pro nás cenná. Postup ze skupiny by byl oborvský úspěch, medaile pak spíše velká utopie. Česká házená je tam, kde je. Musíme zůstat oběma nohama pevně na zemi.

České házenkářky v prosinci šampionát absolvovaly, medaile byly rozdány. Může to být v Egyptě s koronavirem složitější?

Nedokáži si představit, jak se k tomu na africkém kontinentu postaví. Doteď o šampionátu mluví v superlativech, jak vše mají zařízené, jak vše bude fungovat. Z mých zkušeností se jim nevyhnuly problémy. Po rozšíření šampionátu to bude pro ně velké sousto. Již nyní se situace mění každý den, MS bude podle všeho bez diváků a snad i novinářů. V případě tisku je to už přitažené za vlasy, jak pak chtějí šampionát propagovat? Hodnotit se bude vše po skončení šampionátu, snad se dohraje.

Zpět k Zubří. Jak nyní s týmem trávíte čas? Co pilujete?

Především jsme zdraví, den před středečním přátelákem s Hranicemi jsme se otestovali a jsme v pořádku. Po dvanácti dnech volna během svátků jsme opět začali oživovat kondici a dostáváme se zpět do tempa, od čtvrtku i s našimi reprezentanty Jurkou a Mizerou, které jsme po návratu pro jistotu otestovali. Pilujeme zejména zakončení, které se mi zejména naposledy v Hranicích nelíbilo, tam to bylo hodně špatné, kritické. Snažíme se také zapracovat na spolupráci dvojic a trojic v obraně, to je základ. Musíme minimalizovat nestabilní výkony, ty naše mladé hráče trápí.

Očekáváte dřívější start extraligy při neúčasti národního týmu na MS?

Rozhodně. Podle všeho bychom měli začít už 20. ledna proti Jičínu. Všechno zlé je pro něco dobré, už se všichni těšíme na zápasové tempo.

Aktuálně jste v tabulce desátí. Jaký cíl máte pro druhou fázi sezony? Změnil se?

Určitě ne. Když se letos nesestupuje, je cílem každého zahrát si play-off, tedy skončit mezi osmičkou nejlepších. A pro nás to platí dvojnásob. Popravdě to bude masakr. Soutěž je vyrovnaná, ztrácejí i nejlepší, o to je to i pro nás složitější.

Jak vnímáte nadcházející los?

Není špatný. Ty nejtěžší duely máme za sebou, na druhou stranu nás čekají zápasy pravdy. Musíme se poprat o body a začít stoupat v tabulce. Potenciál na to máme, do osmičky nejlepších rozhodně patříme!