„Z těch sto dvaceti minut mě mrzí těch dvacet dva v Plzni, kdy jsme v osmatřicáté minutě prohrávali o gól a pak to skončilo o osm. Těchto dvacet dva minut rozhodlo o postupu,“ konstatoval po utkání trenér domácích Peter Dávid.

Los Evropského poháru ani jednomu z týmu nepřál, a tak se v rámci jeho třetího kola střetli dva extraligoví rivalové. Zuberským házenkářům vyšel vstup do utkání, kdy v 8. minutě zvyšoval Dobeš už na 7:3 a lavička Plzně brala oddychový čas. Celý první poločas to byli Zubřané, kteří byli vždy o krok napřed a díky povedenému závěru poločasu šli do kabin se slibným pětibrankovým náskokem.

„Bohužel se vyplnilo to, co jsme si mysleli. Zubří je tým, který bude bojovat do roztrhání těla, takže jsme věděli, že to tady nebude jednoduché. O poločase chyběly Zubřanům tři branky, a to není za třicet minut zápasu nic. Pomohla nám přestávka, kdy jsme si řekli, jak chceme dál pokračovat,“ popsal plzeňský kouč Petr Štochl.

Po poločasové přestávce se za stavu 23:20 povedla Valachům série tří branek a v tu chvíli byli pouhé dva zásahy od postupu. K vysněnému cíli však házenkáři Zubří nedokráčeli. Plzeňští opět snížili a postup si už pohlídali.

„Vyvinuli jsme dnes v zápase obrovský tlak. Říkali jsme si, že buď to dáme, nebo umřeme. Odehráli jsme to dnes v podstatě v osmi hráčích. Za stavu 26:20 jsme neměli ani trošku štěstí, nedali jsme ten big point. Zkušenost Plzně rozhodla. Mrzí mě, že ještě nemáme takovou kvalitu, abychom zvládli ty momenty, kdy to hoří. Ty dva zápasy nás ale zase posunuly kousek dál, tenhle mladý kolektiv potřebujeme hrát tak těžká utkání,“ hodnotil trenér Zubří Dávid, který se mimo jiné musel obejít bez zraněného Hybnera, Havrana nebo Mičkala.

„V pondělí vezmu na trénink lepidlo a zase polepím ty díry, které v týmu budeme mít. Vůbec teď nevím, kdo dojde zdravý a kdo ne. Doufám, že se dáme nějak dohromady a že nám dnešní zápas pomůže směrem k dalšímu utkání,“ dodal zkušený slovenská kouč Dávid, kterého s týmem čeká už v úterý dohrávka extraligy v Brně.

DAVID JANOŠEK

HC ROBE ZUBŘÍ – TALENT TÝM PLZEŇSKÉHO KRAJE 32:28 (21:16)

Zubří: Malina, Mizera Š., Krůpa – Jurka 9, Mořkovský 6, Dokoupil 4, Mazurek 4, Dobeš 4, Mika 3, Fiala 2, Přikryl, Pšenica, Mancl, Palát, Michálek, Bajer.

Nejvíce branek Plzeň: Douda 9, Škvařil, Korbel a Režnický po 5. Rozhodčí: Novikov, Rozhkov (UKR). Sedmimetrové hody: 5/2 – 2/2. Vyloučení: 5:4. ČK: Mořkovský. První zápas v Plzni 35:27, postupuje Plzeň.