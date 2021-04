„Nikdo když sedmičku nepromění, to nedělá schválně. V takovém vypětí je to hodně psychicky složité,“ měl pochopení pro zkrat v závěru rozstřelu domácí lodivod Michal Tonar.

Karvinský výběr v první půli vedl již o pět branek, přesto to nestačilo. „Takový výpadek se nám nemůže stát. Byl jsem hodně naštvaný,“ přiznal trenér Karviné Michal Brůna.

Po přestávce se totiž domácím podařilo výsledek dokonce otočit a dvakrát vést, ovšem pět minut před koncem opět vedl Baník o tři góly. Ani to ale Zubří nezlomilo a v poslední minutě mohl za nerozhodného stavu rozhodnout Mořkovský. Bohužel z vyložené šance pálil vedle.

„Dokázali jsme se několikrát vyhrabat z dost krizového stavu, hlavně na začátku. Na konci nám možná chyběla větší odvaha a štěstí. Vůbec nemuselo utkání dojít do sedmiček,“ smutnil valašský kouč.

V penaltovém rozstřelu se první tři střelci na obou stranách nemýlili, bohužel další dva pokusy domácích zlikvidoval zkušený gólman hostů.

„Kluky musím pochválit za morál, klidně jsme mohli vyhrát v řádném hracím čase. V sedmičkách jsme měli štěstí. Byla to dnes reklama na házenou. Zápas byl tvrdý, bojovný, rychlý s vyvrcholením až na úplném závěru. Byly to nervy snad úplně pro každého,“ řekl Brůna, jenž opět přiznal sympatie k valašskému celku. „Zubří fandím, mají mladý běhavý tým plný talentů, kteří budou za chvíli v nároďáku. I v neděli čekám velký boj, kdy se pokusíme navázat na první půli sobotního zápasu,“ přeje si trenér Slezanů.

Optimismus a sebedůvěru nyní bude muset napumpovat do žil svého týmu zuberský trenér. „I přes porážku zaslouží celý tým velké poděkování. Kluci odvedli maximum, bohužel sedmičky jsou loterie, která nyní vyšla favorizované Karviné. Jsem rád, že naši mladí kluci absolvují takovéto zápasy, které je mohou někam posunout. Za sobotním zápasem jsme nyní udělali tlustou čáru a nachystáme se na nedělní odvetu. Mečbol má nyní soupeř, ale série končí, až někdo získá tři výhry. My zítra opět ukážeme svou sílu a popereme se o návrat do Karviné,“ slíbil za celou kabinu trenér Zubří.

ROBE ZUBŘÍ – BANÍK KARVINÁ 28:29 (12:13, 25:25)

Stav série: 1:2.

Nejvíce branek: Mořkovský 11/4, Šustáček 6/1, Hlinka 5 – Solák 8/1, Patzel 6/1, Gromyko 4/1. Rozhodčí: Milan Hájek a Michal Nezbeda. Sedmimetrové hody: 6/5 – 4/3. Vyloučení: 2:5. Bez diváků.

DALŠÍ VÝSLEDKY čtvrtfinále play-off, 3. zápasy: Kopřivnice – Plzeň 28:26 (stav série 1:2), Frýdek-Místek – Lovosice 35:33 (stav série 1:2), Jičín – Dukla Praha 29:35 (konečný stav série: 0:3).