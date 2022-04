Kopná se vedle rallysprintové série pojede i do šampionátu historických automobilů, dále se započítává do Poháru mládeže, značkového Čermák a Hrachovec Adam Cup a Poháru Pirelli 2022.

Samoétný závod startuje v sobotu 30. dubna v 9 hodin u dostihové dráhy ve Slušovicích, na soutěžní posádky čeká 169,86 km dlouhá trať, která obsahuje 7 rychlostních zkoušek na třech úsecích s názvy Kameňák, Kopná a Březová v celkové délce 70,20 km. V cíli soutěže se objeví první vůz na cílové rampě před slušovickým „sudem“ v 16:16 hodin. Startovní pole absolvuje v rámci erzet hned třikrát náročný lesní úsek Kameňák v délce 10,66 km, zbylé dva úseky se pojedou dvakrát.

„Letos představíme soutěžním týmům a divákům několik změn. Náročný lesní úsek Kameňák se pojede poprvé v opačném směru, startujeme v Držkové ve směru na Rusavu a cíl je umístěn před obcí Vlčková. Servisní zóna bude umístěna po vzoru loňské Mikuláš rally na letišti Bílá Hlína nad Slušovicemi. Po mnoha letech opouštíme servisní zázemí v prostoru dostihové dráhy, kde proběhne pouze start a cíl rally. Přeskupení a uzavřené parkoviště přemístíme do slušovické části K Teplinám známé jako „skleníky“. Na druhou stranu se nám nepodařilo prodloužení rychlostní zkoušky Březová. Plánovali jsme start na „divácké“ louce vedle budovy AB, kde se pravidelně jezdí barumka s následným obtížným průjezdem do tunelu a kolem rybníku. Nakonec startujeme v obci Březová, neboť jednání s majiteli pozemků se nepovedlo dotáhnout do úspěšného konce,“ uvedl Josef Minařík.

Předehrou Kopné bude v pátečním odpoledni tradičně testovací rychlostní zkouška. Přesunem servisní zóny do nových prostor nelze využít úsek z Neubuze do Slušovic, proto se pojede shakedown na úseku z Rakové do Zádveřic.

„Jako jediní v rámci českých rallysprintů pořádáme pravidelně v předvečer startu testovací erzetu. Posádky mají značný zájem vyzkoušet si soutěžní techniku ještě před startem sezony na uzavřeném úseku. Nechceme, aby nám lítaly se svými ostrými auty po okolních vesnicích a kopcích. Úsek na Rakové je přímo ideální k testování, během dvou hodin se dá v pohodě zvládnout pět průjezdů, což je dostačující k otestování vozidel před sobotním startem,“ vysvětlil šéf organizačního výboru.

Uzávěrka přihlášek pro soutěžící je stanovena na úterý 19. dubna. Seznam posádek se začíná postupně plnit, v prvních dnech po spuštění na něm najdeme téměř 30 přihlášených. Jako první se registrovali Dominik Jakeš, Vítězslav Baďura na voze Opel Adam Cup v rámci značkového poháru.

Z předních jezdců jsou již přihlášeni například Vojtěch Štajf (VW Polo GTi R5), Petr Zedník (Ford Fiesta R5 MkII), Michal Horák, Viktor Szabó, Marek Vlček (všichni Škoda Fabia R5) nebo Vladimír Hanuš ze Slovenska (Hyundai i20 R5).

„Fanoušci rallysportu se mohou těšit na kvalitní startovní pole. Máme signály, že o další vavřín na Kopné svede tuhý boj loňský premiant Erik Cais a čtyřnásobný vítěz Tomáš Kostka, startovat má Tonda Tlusťák a další výborní jezdci. V rámci historiků se objeví i jeden krásný „bavorák“. Víme, že spousta místních jezdců vytahuje své vozy z garáží, stodol pouze na Kopnou a nejinak tomu bude i letos. Diváci se rozhodně nebudou nudit, přístup k trati budou mít opět zdarma,“ láká Josef Minařík.