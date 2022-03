„Pokaždé máte dobrý pocit, když se vyhraje, ale pro mě je nejdůležitější proces. Víme, že jsme se zlepšili, snažili jsme se na sobotu trochu změnit útok. Hráči odvedli vážně dobrou práci, bylo to lepší než včera," zhodnotil pro svazové stránky přípravné utkání španělský trenér. „Právě postupný progres chceme, byl to náš cíl. Chceme být den po dni být lepší a to se povedlo. Byli jsme o trochu lepší než včera, doufám, že příště – až se potkáme – budeme zase o něco lepší!“

„Jsem s kempem vážně spokojený. Hráči makali na sto procent. Je obrovská čest trénovat takový tým, je až neuvěřitelné, jak si kluci užívají každý trénink a jak nechávají na hřišti absolutně všechno,“ těší Sabateho.

Národní tým už zároveň zná soupeře pro kvalifikaci o postup na MS, Severní Makedonie sice ve druhém zápase podlehla Rumunsku 22:24, i tak se však kvalifikovala do další fáze. Vyzve – jako už poněkolikáté v historii – české reprezentanty. První zápas je na programu 13. dubna ve Zlíně.

ČESKO – SRBSKO 30:26 (16:15)

Sestava Česka: Mrkva 2, Šmíd – Hrstka 2, Piroch 4, Kašpárek 2, Babák 2, Číp 3, Petrovský, Vančo, Havran, Harabiš 1, Klíma 8, Patzel 3, Užek, Březina, Zeman 2, Franc, Řeznický 1

Nejvíce branek Srbska: Djordjić 6, Pechmalbec 5, Zelenović a Marsenić 3. Rozhodčí: Kučerka a Friedel.