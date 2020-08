„Když se ohlédnu za Bohemkou, tak největším favoritem bude Vašek. Očekávám, že znovu pojede hodně rychle. Uvidíme, jak nám půjde mu konkurovat. Uděláme pro to maximum,“ slíbil úřadující, sedminásobný český šampion, jenž ale vedle sebe už nebude mít navigátora Pavla Dreslera.

Jeho místo zaujme sedmadvacetiletý Jan Hloušek.

„Změna mi sedla špičkově. Honza je bezpochyby skvělý navigátor.“

Narůstající nákazy koronaviru a zpřísňující vládní opatření se projeví také na víkendové Valašské Rallye. Nebudou k dispozici populární permanentky, naopak pořadatelé budou muset dohlížet, aby především na diváckých místech se nesešlo více jak tisícovka fanoušků.

„Mrzí mě, že byly zavedeny restrikce. Nezbývá však, než se chovat zodpovědně. Pro závodníky, mechaniky a všechny z týmu je důležité, že se může závodit. Kdyby někdo skončil v karanténě, tak by to vůbec nebylo dobré,“ vyzývá pětinásobný vítěz Barum Rallye.

O víkendu se dá očekávat menší počet diváků. Především na Valašsku to bude asi markantní…

Bohužel se nedá nic dělat. Základnu fanoušků máme velkou po celé republice. Na Moravě je však větší než v Čechách. Je důležité, aby se lidé chovali zodpovědně a znovu se mohlo jezdit jako dříve. Tento mezičas musíme všichni přežít.

Jak vás konkrétně poznamenala epidemie koronaviru?

Osobně jsem s tím neměl problémy, příprava probíhala standardním způsobem. Mohl jsem trénovat kdykoliv, žádná omezení jsem nepociťoval.

Co říkáte na letošní složení rychlostních zkoušek?

Jsou hodně krátké. Ani netuším, jaká z nich bude nejzrádnější. Každopádně jsme vděční, že se letošní ročník uskuteční. Ještě jednou bych rád poděkoval pořadatelům a panu Tomaštíkovi (Jaromír Tomaštík, předseda organizačního výboru Valašské Rallye), že dokázali najít náhradní termín.

Nejede se ale populární – jubilejní Barumka. Jak to vnímáte?

Rozumím tomu, že pan Regner (Miroslav Regner, ředitel Barum Czech Rally Zlín – pozn. red.), chtěl padesátý ročník pořádně oslavit. Na druhé straně mě to mrzí. Barumka patří do kalendáře, je to velká rána pro celý český rallysport. Rozhodnutí však musíme respektovat.

Řada zrušených závodů se jela virtuálně, na jezdeckých simulátorech. Jaký je váš pohled na tyto závody?

Z praktického hlediska je to dobré, fandím tomu, v dnešní době už patří k našim životům. Osobně se však do toho nehodlám zapojovat.

Váš syn Josef už má rok. Jak si užíváte roli otce? Půjde ve vašich šlépějích?

Pochopitelně by mě těšilo, kdyby se k tomu dostal, ale je to otázka několika let. Rodinu se snažím maximálně užívat, je to má největší radost.

