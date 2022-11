Adam Březík s Ondřejem Krajčou na jedenáctém měřeném úseku za neutuchajícího deště a na kluzkém asfaltu vyletěl z tratě a odstoupení ze soutěže. Tento moment však nebyl tím zásadním. Protože pořadatelé neumožnili vůz od trati „uklidit“, stalo se to, co si nikdo nikdy nepřeje. Do týmové Fabie R5 narazil při druhém průjezdu další vůz, havarující Opel Corsa Rally4 německé posádky. Pohled na zlínskou fabii nebyl nikterak příjemný a zdálo se, že původní plány na start ve Vsetíně a na německé Lausitz Rallye zůstanou pouze v oblasti teorie.

„V první moment jsme si mysleli, že start na Vsetíně a Lausitz Rallye není vůbec možný. Reálně jsme to viděli na pořádnou opravu s tím, že stíháme až Valašku (smích). Ale když jsme vůz složili na dílně a s mechaniky jsme se dali do práce, za pět hodin byla kastle odstrojená. Bývalý soutěžák a karosář Mira Březík ji dával týden dohromady, my si mezitím chystali všechny potřebné věci. Když se karosérie vrátila z laku, během odpoledne se auto připravilo do funkčního stavu. To bylo něco neskutečného,“ popsal hektické dny Adam Březík.

Ve čtvrtek odpoledne absolvovala posádka Samohýl ŠKODA Teamu funkční test fabie, a tak nic nebrání startu na Rentor – Partr Rally Vsetín. Karty jsou před startem rozdány. K prvenství v letošní Autoklub Poháru 2+ potřebují Adam s Ondřejem minimálně šest bodů. Pokud tedy celou soutěž zdárně pokoří, radost jim zajistí umístění v desítce.

„Dnes proběhl funkční test, kde jsem si chtěl zase zkusit jet v závodním módu. Vše fungovalo na jedničku, a tak se už s Ondrou moc těšíme na sobotní závod. Na Vsetíně budeme obhajovat prvenství a roli favorita bychom rádi potvrdili. Tím bychom zároveň zvítězili i v hodnocení Poháru 2+, což je určitě naše priorita.

Co se týká tratí, Hošťálková a Semetín jsou téměř totožné s loňským ročníkem, nová bude první polovina Vesníku. Tu jsem v závodním autě nikdy nejel, ale obecně mi není tento úsek neznámý,“ doplnil Adam Březík.

„Chci poděkovat všem, kteří nám v těchto těžkých chvílích pomohli s opravou. Všem našim partnerům, kteří od nás nedávají ruce pryč v dobách, když se nedaří. A také fanouškům za neskutečnou podporu, která nejen po 3-Städte Rallye přišla. Určitou formou poděkování bude i soutěž, která započne již na Vsetíně. Proto sledujte sociální sítě Samohýl ŠKODA Teamu i moje osobní, kde se objeví podrobnosti,“ uzavřel Adam Březík.

Průběžný stav Autoklub Pohár 2+ (6/7, po Rally Morava, zápočet pět nejlepších výsledků): 1. Štajf 120, 2. Březík 114, 3. Vlček 87, 4. Horák 59, 5. Kopáček a Cais 49.

(pla)