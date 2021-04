„Obrovsky se na novou výzvu těším. Na Zubří jsem měl jen samé pozitivní reference. Je tady výborný projekt mládeže a profesionální přístup k házené,“ těší se na nové angažmá 55letý trenér Peter Dávid.

Naposledy působil zkušený kouč v Michalovcích. U slovenského ženského šampiona skončil v listopadu po prvním prohraném interligovém zápase. „Byl to i jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl jít do Zubří. Zbavit se toho přehnaného tlaku na výsledek. Že každý týden se musí vyhrát, nebo bude zle,“ říká upřímně trenér Dávid, který jako hráč slavil českého mistra v roce 1986 v dresu Dukly.

„Byl to krásný čas, zažil jsem tu nejlepší éru Dukly. Homolka, Kotrč, Černý, Bártek, Barda, to bylo něco. Ale je to už dávno, tehdy jsem měl o deset kilo míň,“ dodává s úsměvem Dávid.

V posledních letech jste působil v týmech, které sbíraly tituly a úspěchy, teď přicházíte do omlazeného Zubří. Není to pro vás málo?

Když se takhle zeptáte, tak asi ano. Ale řeknu vám to tak. Mě v Michalovcích potopila jediná prohra. A žít stále v tom, co se stane, když se náhodou něco nevydaří… Určitě nepovažuji příchod do Zubří za nějaký krok zpátky. Sleduju českou i slovenskou ligu, a když si vezmu, že Zubří porazilo Považskou Bystrici, která pravděpodobně skončí na Slovensku druhá, tak přece jen je česká liga na jiné úrovni.

Jak probíhalo jednání s vedením klubu?

Byl jsem dost překvapený, když se mi ozvali v lednu pár dní po tom, co Miky (současný trenér Zubří Michal Tonar, pozn. red.) oznámil odchod. V tu dobu jsem byl už doma v Německu. Celé se to pak rozvinulo a časem jsme si k sobě našli cestu. Měl jsem z toho velmi dobrý dojem a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo.

Jaké jiné nabídky jste zvažoval?

Bylo tam nějaké Švýcarsko, Rakousko i nějaké Německo. Ale aktivita, ta pozitivní, byla na straně Zubří. Čím dál víc se mi začala ta varianta líbit, i vzhledem k projektu mládeže a výsledkům klubu. Všechno se to vyvíjelo správným směrem, takže jsem ty ostatní nabídky pak ani neřešil.

Co vás na Zubří nejvíc oslovilo?

To jak to celé v Zubří funguje. Velmi zdravý kolektiv s obrovskou perspektivou. Je tam sprašně moc talentů, těch nejlepších ve svých ročnících, co běhají v Čechách. Hodně se mi líbilo i jednání vedení, které bylo profesionální a dost mě překvapilo. V podstatě jsem na Zubří neslyšel nic negativního.

Přecházíte od ženské složky k mužské, jak moc velký je to skok?

Je to přesně po šesti letech. Za celou tu dobu jsem ale neztratil přehled o mužské házené. Dost jsem ji sledoval a v poslední době ještě intenzivněji než dřív. Samozřejmě bude to něco jiného, ale na druhou stranu do roku 2015 jsem byl hlavně mužský trenér. Pak jsem si jen odskočil k nejlepšímu českému a pak slovenskému ženskému týmu a teď se zase vracím k chlapům (úsměv).

Jak hodnotíte současný zuberský kádr?

Nechci nikoho konkrétně jmenovat, abych na někoho nezapomněl. Můžu ale říct, že vývoj těch mladých je fantastický. Jediný problém co vidím je, aby ten tým zůstal pohromadě. Aby se ten mančaft nějakým způsobem nerozpadl. Pokud se to vedení podaří udržet, tak bychom se časem mohli dívat i výš.

Co otázka posil?

Kádr možná dozná nějakých drobných změn, někdo možná přijde, někdo odejde. Konkrétní jména vám ale nemůžu říct, protože se o tom stále jedná. Budu spoléhat hlavně na současný kádr, kde jsou zkušení hráči jako Malina nebo Jurka a pak spousta talentovaných mladých hráčů s potenciálem. Ono se u nich časem ukáže, kdo kde má jaký limit. Všichni jsou teď ve velkém skoku nahoru, ale ne každý bude reprezentantem.

Jak hodnotíte úroveň české extraligy?

Je tu pár týmů, které jsou lehce vepředu, ale ty ostatní jsou dost vyrovnané a to se mi líbí. Každý může v podstatě prohrát s každým. Ta vyrovnanost je úplně jiná, než je tomu třeba na Slovensku. A na to se moc těším.

Stanovili jste si cíl pro příští sezonu?

Žádné konkrétní umístění jsme si neřekli. Hned na začátku jednání jsem vedení naznačil, že do něčeho takového nepůjdu. Nechci, aby to znělo jako klišé, ale rád bych navázal na skvělou práci Mikyho Tonara a celého klubu. Aby ten mančaft udělal další kroky a kluci se posunuli zase o něco dál.

Jaké prvky budete chtít přivést do herního projevu Zubří?

Každý trenér má svůj rukopis. Ty věci, které mi imponují ze současné herního projevu, ty podržím, plus je doplním o svoje věci. Byla by hloupost ten systém celý přetvářet.

Kdy se začnete s týmem připravovat na novou sezonu?

Předběžně to vidím tak na půlku července. Rád bych předtím přijel do Zubří a setkal se i s hráči a všechno probral, ale to bude záležet na pandemické situaci.

DAVID JANOŠEK

Trenérská kariéra Petera Dávida:

2003-2005 – SG Werratal (Německo)

2005-2008 – HSG Sulzbach/Leidersbach (Německo)

2008-2013 – TV Grosswallstadt (Německo)

2012-2014 – Slovenská mužská reprezentace

2014-2015 – Tatran Prešov

2015-2019 – DHK Baník Most

2019-2020 – Iuventa Michalovce