Raketa Noskové stoupá kosmickou rychlostí. Přistane mezi hvězdami?

„Té že je šestnáct let? To není možné,“ znělo často u hlavního antukového kurtu v Přerově během finále turnaje ITF žen s dotací 60 000 amerických dolarů. Řeč je o tenisovém talentu Lindě Noskové, která bez nervů otočila zatím možná nejtěžší duel své kariéry proti Rumunce Ignatikové, dříve Candatuové. Proti o patnáct let starší bývalé 59. hráčce světa.

Linda Nosková (v bílém) ve finále turnaje Zubr Cup by OKsystem proti Rumunce Alexandře Ignatikové. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jako by Nosková měla jasno. Ona v budoucnu zkrátka patří v žebříčku výš, jednou chce vyhrávat grandslamy. Navíc už ví, jaké to je, nedávno přeci slavila triumf na Roland Garros. Tedy mezi juniorkami. Ale pěkně popořádku. Linda se narodila na den přesně patnáct let po Sametové revoluci. Vyrostla ve vesničce Bystřička na Vsetínsku a od malička v ní dřímal velký tenisový talent. Trénovat začala v sedmi letech ve Valašském Meziříčí, v deseti se stala hráčkou TK Na Dolině v Trojanovicích u Frenštátu pod Radhoštěm. Do Přerova se kvůli tenisu stěhovala před třemi lety. Musela měnit prostředí, zvykat si na novou školu. Vzhledem k jejímu raketovému hernímu vzrůstu se zdá, že vše zvládla bez problému. A zde se dostáváme k tomu, proč je mladičká šampionka výjimečná. I díky hlavě. „Je velmi introvertní, ale na druhou stranu, co se týče tenisových věcí, člověk se s ní dorozumí velmi dobře. Odpovídá rozumně a i výřečně. Mentálně je na tenis nastavená velmi dobře. Mám ten pocit, že v hlavě je relativně dost silná,“ všiml si trenér Tomáš Krupa. Ano, ten, který koučoval Tomáše Berdycha, Karolínu Plíškovou nebo Barboru Strýcovou. Právě práce s trenérem hvězd, který se i kvůli covidu natrvalo vrátil domů do Přerova, Lindu posouvá dál. Ke konzistentním základním úderům pracuje hlavně na pohybu nohou, přechodu na síť, voleji či servisu. Tím si na posledním přerovském podniku často pomáhala. „Je pořád na čem pracovat. Je skvělé, že tady v Přerově Tomáš Krupa je, je to čest, má za sebou spoustu zkušeností, skvělý trenér,“ pochvaluje si Nosková. Přes dvacet let vedle hvězd. Chci být taky s rodinou, říká Krupa Přečíst článek › Krupa ovšem není jediné světově známé jméno, které pomáhá mladičké Češce. Během hostování v Prostějově se Nosková dostala k Melanie Molitorové, mamince Martiny Hingisové. S tou Nosková pilovala techniku. Výrazněji se o její hvězdičce začalo mluvit v roce 2018, kdy se stala nejlepší evropskou hráčkou do 14 let a na Zlatém kanárovi získala cenu pro talent roku mezi dívkami. Poté Linda stoupala na juniorském světovém žebříčku, sbírala mládežnické tituly a chystala se na ženský tenis. Do toho naplno vstoupila v letošním roce. V únoru si zahrála finále a semifinále turnajů s dotací 15 000 amerických dolarů v Šarm aš-Šajchu. V březnu přišly hned dva triumfy v řadě na „patnáctkách“ v Bratislavě, po vítězném French Open pak v červnu hrála finále ve Starých Splavech, kde už je dotace šedesátitisícová. Parádní šňůru výher drží Nosková také nyní. Během srpna stihla ovládnout Pardubickou juniorku, ženské mistrovství České republiky a nejnověji také přerovský Zubr Cup. Po tomto triumfu by měla zamířit do první světové čtyřstovky. „Turnaje předtím mi rozhodně pomohly v důvěře a sebejistotě. To, že jdu z jednoho turnaje mi také vyhovuje. Každý vyhraný turnaj je úspěch,“ prozradila již během domácího antukového podniku. Přerov se tak symbolicky po juniorském grandslamu zařadil na druhé místo v hierarchii úspěchů Lindy Noskové. Ale na jak dlouho? Už od středy hraje Linda turnaj na pražských Spojích se stejnou dotací 60 000 amerických dolarů… Famózní Nosková doma získala nejcennější titul mezi dospělými Přečíst článek ›