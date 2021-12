Aktuálně jí po listopadovém vítězství na „pětadvacítce“ v Milovicích patří 264. příčka na okruhu WTA. Loňský rok končila na 1027. pozici. „Jsem trošku překvapená. Nevěděla jsem, že to půjde až tak rychle. Jsem ráda, že jsem si zahrála i důležitější turnaje – juniorské grandslamy a nějaké šedesátky a posunula jsem se na žebříčku,“ pochvaluje si rodačka z Bystřičky na Vsetínsku. „Jsem ráda, že jsem se dokázala přizpůsobit a střídat juniorský s ženským tenisem,“ dodala.

Posun mezi mladé hvězdy

Nejvíce si cení vítězství na domácím antukovém turnaji ITF s dotací 60 000 amerických dolarů v Přerově. Ve světlech reflektorů však nejvíce zazářila na French Open, kde vybojovala coby čtvrtá Češka historie titul mezi dívkami.

„Atmosféra ve finále i v semifinále byla skvělá. Celkově jsem si ten turnaj užila. Taky si mě spousta lidí všimla. Do té doby jsem nebyla mezi juniorkami nějaká hvězda, to byla vždy třeba Kasintsevová, Rusky nebo Francouzky. Zaplavila jsem trošku i sociální sítě, na což nejsem zvyklá,“ vrátila se Nosková k zisku cenné trofeje.

S velkým vítězstvím se pochopitelně pojila také větší mediální pozornost. Na tiskovkách ovšem Linda vše zvládla i díky dobré angličtině. „Je to můj oblíbený jazyk. Když jsem byla mladší, tak jsem úplně nevěděla, co říkat, neměla jsem s tím zkušenosti. Teď už si člověk zvykl,“ okomentovala novou roli tenisové hvězdičky.

Ta by mohla stoupat raketovou rychlostí. Triumfem v juniorce Roland Garros si Nosková zajistila i kartu pro dospělou kvalifikaci French Open v následujícím roce. Na tu by však mohla už dosáhnout i žebříčkově. Blížící se Australian Open však ještě vynechá. Proč?

„Ještě před vítězstvím v Milovicích jsem byla někde kolem 320. místa, to bych se tam určitě ještě nedostala. Navíc jsem ještě nebyla ani úplně naočkovaná. Vše by bylo moc narychlo. Možná bych se tam dostala, ale asi to klapne až příští rok,“ věří talentovaná tenistka přerovského klubu.

Během tohoto roku se jí podařilo splnit cíl – úspěšně začít kariéru mezi dospělými. Plány pro ten následující jsou tedy jasné. „Určitě se budeme soustředit už na dospělé turnaje. Kariéru už jsem mezi ženami rozehrála, teď bych se chtěla posunout do stovky. Třeba už v příštím roce,“ přeje si.

Novou sezonu začne Linda Nosková o něco později. Tenisovou extraligu v Prostějově brala jako závěr roku 2021. „Začnu se kondičně připravovat až začátkem ledna. Budu tedy mít i nějaký odpočinek,“ prozradila.

Tenisová naděje Lehečka: Na stovku už určitě mám

Silná jako Serena

Velkým vzorem Lindy Noskové je americká superstar Serena Williamsová. A to hlavně díky mentální odolnosti, která však nechybí ani české naději. Proto zatím nebyl důvod hledat trenéra, který by jí pomáhal s „hlavou“.

„Možná v budoucnu, až na sebe budu mít větší tlak. Myslím, že se sama se sebou dokážu docela v pohodě vyrovnat. Zatím nikoho nepotřebuji,“ doufá Nosková.

Naopak zapracovat by pro příští rok chtěla po boku vyhlášeného trenéra Tomáše Krupy hlavně na rychlosti nohou. „Chci být lepší tenistkou. Dělám ještě spoustu chyb. Já tomu chci dát všechno,“ má jasno Linda Nosková.

Naposledy padl s Djokovičem. Jízdu Holanďana zastavil až Veselý

Tenisová extraliga - 3. den, skupina Prostějov:

TK Precheza Přerov - LTC Pardubice 5:2

Nosková - Zálabská 6:1, 6:2

Nejedlý - Vlkovský 6:2, 6:2

Lacko - Kellovský 6:4, 6:4

Kovalík - De Schepper 6:2, 6:2

Griekspoor - Ignatik 7:6, 6:4

Šramková – Ignatiková 2:6, 3:6

Horák/Lušovský - De Schepper/Kellovský 6:7, 2:6