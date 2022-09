„Jsou to legendy. Serena byla odjakživa mým idolem, takže jsem byla šťastná a zároveň vyděšená, že se s nimi utkáme. Tohle mě ale zachvátilo jen na začátku,“ líčila Nosková.

Českou teenagerku sledovalo v životním utkání 23 tisíc fanoušků na stadionu Arthura Ashe. Rodačka z Bystřičky na Vsetínsku přitom žádný ostych neměla. „Uvědomila jsem si, že už taková šance nepřijde, a pobyt na kurtu jsem si užívala,“ culila se. „Trenér nám radil, hlavně se z toho nepo…,“ smála se.

„Nijak jsem si ale neuvědomovala, že hraju proti legendám. Nejvíce jsem si užila asi poslední dva míče v tie-breaku, které jsme zahrály dobře po lajně. Je to pecka, zakončit set tímto stylem, a ještě v takové atmosféře. A samozřejmě, mečbol je mečbol.“

Mladičkou spoluhráčku psychicky podržela Lucie Hradecká, která se stejně jako Serena Williamsová loučí. „Se sestrami Willamsovými mám dvě výhry a obě byly tady. To docela potěší. Já to ale neberu, že to byl jejich poslední zápas. Pro mě je zase tohle poslední grandslam, takže jsem si to také užila. Na to, že to mohl být můj poslední debl tady v New Yorku, se přišlo docela podívat docela dost lidí. Co víc si nakonec přát,“ vykládala dobře naložená Hradecká.

Ale zpátky k debutantce na grandslamu Noskové a jejímu plakátu se Serenou. „Vlastně ani nevím, jak jsem ho dostala, ale mám ho tam už dlouho,“ přemýšlí blondýnka. „Je černobílý, takový zašedivělý. Zachycuje nějaké podání z Ameriky, řekla bych 2014, 2015. Sice jsem se už přestěhovala jinam, ale když se vrátím domů, je to první věc, kterou vidím, když přijdu do pokoje.“

Odteď bude mít při pohledu na plakát živé vzpomínky. „Zahrát si proti ní bylo jedním z mých snů. Jsem spokojená.“

