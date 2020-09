Po dlouhých třech měsících se nohejbalisté Vsetína představili v domácím prostředí. Zápas ligového poháru proti Karlovým Varům jim nevyšel a prohráli 0:6.

Nohejbalisté Vsetína | Foto: archiv klubu

„Na domácím hřišti to byla pro nás pořádná facka. Na druhou stranu věřím, že nám tento debakl pomůže, protože hráči měli z dosavadního průběhu sezony pocit, že vše půjde samo bez poctivého přístupu, hlavně k tréninkům. Zlomové byly třetí sety, kdy jsme hráli čtyřikrát zkrácenou sadu, ale ve třech případech jsme dali jenom jeden bod. Paradoxně si neumíme poradit s rozměry domácího hřiště. Na našem letišti se musím příště tlačit více k úderům do stran, to ovšem znamená zlepšit naši mezihru. Nejlepším hráčem utkání byl jednoznačně z mého pohledu Kája Hron, protože ve trojicích byl v poli famózní, ve dvojicích v útoku téměř neomylný a jeho levá nohy by měla být v síni slávy Českého nohejbalu,“ uznal kvality soupeř vsetínský trenér Lumír Gebel.