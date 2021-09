Šampionát se konal v Rumunských městech Silvaniei a Pericei a představení to bylo pro český národní výběr vskutku parádní. Všichni tři hráči začínali nohejbalovém klubu z Valašského Meziříčí, kde je vedl trenér Martin Andris, který už s kluky v kategorii žáků sbíral cenné kovy na republikových šampionátech i olympiádě mládeže. Dorosteneckém věku všichni tři hráči přešli pod křídla NK Vsetín, kde už vybojovali dorostenecký titul družstev i republikové tituly na jednorázových akcích. Nyní už jsou stálými oporami vsetínského mužského áčka a proto nominace na tento šampionát nebyla překvapením.

Tomáš Andris se představil ve hře dvojic, kde byli jeho spoluhráči Nikolas Truc s Šacungu Benešova a Zdeněk Kalous z pražských Čakovic. Tomáš nastupoval v základní sestavě s Nikolasem Trucem a postupně v základní skupině zdolali Irák 2:0 (11:3,11:9), Rumunsko 2:0 (11:1,11:7) a Španělsko 2:0 (11:4,11:2). V semifinále skolil Italy 2:0 (11:6,11:3) a mohl se těšit na očekávané vyvrcholení šampionátu se Slováky. Finále bylo nad očekávání vyrovnané a moc nechybělo, aby Slováci překvapili a zvítězili 2:1 (5:11,11:9,11:9).

„Základní skupinu jsme odehráli s Nikem Trucem. Hned na úvod nás překvapil Irák. Mysleli jsme, že to budou jen přehrávat, ale kopali nůžky, podobně jako Francouzi. Docela se drželi, ovšem postupně začali kazit. Další zápasy už šly hladce. Platí to i o semifinále s Italy, kde už do sestavy zasáhl i Zdeněk Kalous. Italové nekladli odpor. Hodně kazili, ani se nehecovali, prostě do toho šli předem odevzdaní,“ ohlížel se za průběhem turnaje smečař Tomáš Andris.

„Finále se Slováky jsme začali se Zdeňkem. Bylo to vyrovnané, pak nás ale několikrát čapnuli. Hráli dobře a nechybovali. Nepomohlo nám ani střídání v závěru. Zubák nám dělal problémy nepříjemným servisem. Ve druhém setu jsme šli v jeho polovině do trháku. Změnili jsme obranu a zůstávali víc na bloku. Pochytali jsme několik útoků, ale pak zase přišlo několik chyb a protivník byl blízko výhře.

Naštěstí jsem za devítek zabodoval a vzápětí jsme chytili a proměnili. Ztracená koncovka poslala Slováky psychicky dolů a ve třetím setu už mi přišli zaražení. Pohlídali jsme si začátek, získali rozhodující náskok a zápas už jen kontrolovali. Soupeři už nepomohlo ani střídání. Titul je super, možná ho cením více než ostatní hráči. Doteď jsem žádný neměl. Když nás po prvním prohraném setu ve druhém Slováci ke konci dotáhli, maličko jsem zapochyboval, ale pořád jsem věřil v naší sílu,“ řekl Andris, kterému se líbily i podmínky, ve kterých se akce konala. „Když jsme se blížili k dějišti šampionátu, viděli jsme chudobu, všude řada rozpadlých domů.

A najednou pěkný resort s příjemným ubytováním a jídlem. I hala byla pěkná, dobře to skákalo, ale vzadu dost místa, což ocenili naši trojkoví polaři. Jen kvůli covidu chyběli diváci. Ale atmosféra nebyla špatná, v hale bylo dost hráčů a jejich doprovodu,“ doplnil.

Konečné pořadí turnaje dvojic:

1. Česko, 2. Slovensko, 3. Irák, 4. Itálie

Ve hře trojic se představili v základní sestavě Daniel Bílý, David Majštinik(oba NK Austin Vsetín), Filip Hokr (Šacung Benešov), Lukáš Tolar (Karlovy Vary) a v záloze byl ještě Zdeněk Kalous (Čakovice Praha). Daniel Bílý s Davidem Majštinikem odehráli všechny zápasy celého šampionátu trojic a v základní skupině Češi postupně deklasovali Španělsko (11:2, 11:4), Rumunsko (11:2,11:2) a Itálii (11:1,11:2). V semifinále si podali Irák (11:5,11:4) a těšili se na hlavního rivala. Na rozdíl od dvojic tady větší komplikace nenastaly a poslední zlato do sbírky 2:0 (11:7,11:5) záhy znalo svého majitele. David a Dan si tak mohli pověsit na krk už druhou zlatou medaili z juniorského šampionátu, tu první vybojovali v roce 2019 na slovenském mistrovství světa.

„Základní skupinu jsme zvládli úplně bez problémů, nenastal žádný zádrhel. Soupeři odpor nekladli. V semifinále nás čekal Irák. Do té doby nehrál zle, ukázal největší zlepšení ze všech zemí. Ani proti nám Iráčané nepodali špatný výkon, chybí jim však lepší technika a také nápaditost v útoku. Umí sice skákat nůžky, ale s malou účinností. Naši polaři je vzadu snadno posbírali,“ bilancoval blokař Filip Hokr a pokračoval: „Ve finále se slovenský soupeř držel do půlky setu. Pak jsme se utrhli a zbytek zápasu kontrolovali. Měli jsme lepší mezihru a chytali jejich útoky. Vlastně si myslím, že nás neměli čím zaskočit, byl to zápas z kategorie snadných. Naše trojkové finále se mi zdálo nejlehčí ze všech finálových zápasů. Z juniorského titulu mám radost, měli jsme navíc výbornou partu. Snad mě za dva roky čeká obhajoba,“ přeje si Hokr.

Konečné pořadí turnaje Trojic:

1. Česko, 2. Slovensko. 3. Irák, 4. Francie.

V zápase jednotlivců se představil Zdeněk Kalous (Čakovice Praha), který zkompletoval zlatou sbírku českých hráčů.

Konečné pořadí turnaje jednotlivci:

1. Česko. 2. Slovensko, 3. Francie, 4. Maďarsko.

(něm)