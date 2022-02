Hluk do Rožnova přijel s brankářem a devíti lidmi do pole a co víc, jeden z těchto hráčů byl původem také brankář. Dá se říct, rýsovalo se poměrně jednoduché utkání, neboť tři kompletní pětice Sršňů měly fyzicky soupeře utavit. Bohužel po druhé třetině remízový stav tomu neodpovídal a Rožnovanům se začala lehce na hokejky plést nervozita. Naštěstí se to podařilo zlomit několika brankami v krátkém časovém úseku třetí a naštěstí i závěrečné části a dovést tak utkání do vítězného konce, což upevnilo druhé místo Sršňů v tabulce.