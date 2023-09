V Kunovicích u Valašského Meziříčí se v neděli 10. září uskuteční 10. ročník závodu K5 – Běhu nebo pochodu po kunovických vrcholech.

Běh nebo pochod po kunovických vrcholech | Foto: se svolením Tomáše Marečka

Pořadatelé připravili tři závody. V hlavním závodu K5 klasik (10,3 kilometru, převýšení 382 metrů) si zazávodí muži do 25 let, muži 26 – 37 let, muži 38 – 49 let, muži nad 50 let, ženy do 30 let, ženy 31 – 44 let, ženy nad 45 let, dvoučlenné týmy do 39 let a dvoučlenné týmy nad 40 let.

Připravený je i doplňkový závod K5 gurmán. Ten měří 17 kilometrů a má převýšením 721 metrů. V něm jsou vypsány kategorie pro muže do 34 let, pro muže nad 35 let, ženy do 34 let a ženy nad 35 let.

V dalším doplňkovém závodu K5 junior si na 5 kilometrové trati s převýšením 206 metrů můžou zasportovat bez rozdílu pohlaví v doprovodu rodičů děti do 5 let, dále děti do 11 let, děti do 15 let, dorostenky a dorostenci do 19 let. Vyhlášená je i kategorie pro ženy a muže nad 20 let.

Start 17 kilometrového závodu je v prostorách Hasičského cvičiště v Kunovicích v 11 hodin. Cíl je na stejném místě. Ostatní závody startují v 11.30 hodin.

Vyhlášení výsledků je na programu od 14.30 hodin.

Startovné pro jednotlivce je 300 Kč, pro dvoučlenné týmy 600 Kč. Děti do 6 let zaplatí startovné 50 Kč, děti od 7 let a studenti zaplatí startovné 100 Kč. V ceně startovného je jídlo, pití, další občerstvení a měření čipy.

Nedělní prezence probíhá mezi 9. a 10.30 hodinou.

Nedělní běh nebo pochod po kunovických vrcholech je zařazený do čtyřdílné CEP DTB série 2023.

,,V hlavním závodu běžci první tři kopce zdolají v lese v lokalitě Hůrka a Polomsko. Čtvrtý a pátý kopec se nachází na druhém hřebeni v obci Kunovice. Trať vede po asfaltové silnici, lesních pěšinách, šotolině i makadamu,“ informuje hlavní organizátor závodu Tomáš Mareček.

Jeden z kunovických pořadatelů očekává, že se v neděli na Valašsku sejde 120 příznivců terénního běhu a pochodu v terénu.

Po skončení závodu bude ještě v areálu kunovického Hasičského cvičiště probíhat volná zábav a od 16 hodin vystoupí kapela Grogy.

Loňský 9. ročník Běhu po kunovických vrcholech hlavní 10,3 kilometru dlouhý závod s převýšením 425 metrů, vyhrál Daniel Čáň (Vivatsport Valašské Meziříčí, 48:50), v závodu žen zvítězila v čase 58:45 Helena Kovarčíková z Poličné.

Běhu po kunovických vrcholech se ve všech závodech a kategoriích v Kunovicích zúčastnilo 169 běžců.

Běh nebo pochod po kunovických vrcholechZdroj: se svolením Tomáše Marečka

PROGRAM 10. ROČNÍKU K5 BĚHU NEBO POCHODU PO KUNOVICKÝCH VRCHOLECH:

Neděle 10. září:

9:00 – 10:30 Registrace

11:00 Start závodu K5 gurmán (17 kilometrů)

11:30 Start závodu K5 klasik (10,3 kilometru) a K5 junior (5 kilometrů)

14:30 Vyhlášení výsledků

15:00 Vyhlášení celkových výsledků CEP DTB série 2023

16.00 Vystoupení kapely Grogy