„Ano, to je má současná největší nominace. Zrušení startu národního týmu kvůli koronaviru ale stále ještě bolí. Na druhou stranu vůbec bych si nikdy nemyslel, že i ve svém věku bych na takovou vrcholnou akci mohl vůbec být nominován,“ skromně konstatoval 20letý. „Ale věřím, že bude další možnost, která už vyjde,“ je optimistou Mizera.

Opravdu nejste zklamán, že jste na MS neodletěl?

Nemůžu říct, že nejsem zklamaný, tak jako ostatní kluci jsem se ohromně těšil, ale vzhledem k situaci, ve které jsme se nacházeli a vzhledem ke zdraví hráčů, to bylo asi nejrozumnější řešení.

Jak jste zvládal peripetie s covidem? Už jste si ním prošel?

Ano, na podzim zrovna když probíhala “covid pauza“, takže herně mě nijak nepoznamenala a zdravotně taky vůbec ne. Šel jsem na test kvůli onemocnění v rodině a ukázalo se že jej mám taky, ale úplně bez příznaků.

Kdy jste začal na srazu cítit, že je průšvih?

Před odletem na Faerské ostrovy, kam jsem původně ani neměl letět, ale kvůli onemocněním a preventivním izolacím spoluhráčů jsem se do soupisky vešel. Po výsledcích na ostrovech byl průšvih na světě.

Co vám kemp a nominace daly či vzaly?

I přes to, jak kemp probíhal, jsem za něj rád. Jak já, tak i ostatní jsme zažili extrém, který už tady snad nikdy nebude.

Jaké je to bylo trénovat po boku takových gólmanů, jako je Martin Galia nebo Mrkva?

Je to obrovská zkušenost a velká škola. Oba mi se vším pomáhali a radili, jak vše dělat co nejefektivněji. Jsem za to moc vděčný.

Sledujete MS v televizi?

Některé zápasy sleduji, ale vzhledem k situaci na to nemám popravdě moc náladu, není to úplně příjemné. Myslím že i pro ostatní.

Co vás na rozběhlém šampionátu zaujalo?

Každý hrací den se stane nějaké výsledkové překvapení, což je k zajímavosti turnaje určitě dobře. Výborných individuálních výkonů je taky spousta, ale to se není čemu divit, vždyť hrají nejlepší hráči na světě.

Dohraje se MS v Egyptě?

Určitě. Jen nevím v jakém rozpoložení jsou jednotlivé týmy, kde se začínají objevovat nakažení hráči covidem. Snad jich nebude tolik, aby to mělo fatální důsledek pro mistrovství.

Kdo získá titul?

Nedokážu najít jednoznačného favorita, ale myslím že to bude jeden z trojice Dánsko, Norsko, Španělsko.

Poperete se o další šampionát?

Určitě nechci takhle v reprezentaci skončit. Udělám co je v mých silách, abych dostal další příležitost.

Kdy jste začal trénovat se Zubřím?

Vrátil jsem se ve středu. Vedení vyžadoval, abych měl negativní test na covid, než se připojím k týmu. Ten se bohužel nestihl do víkendu zařídit, proto jsme se připojil až v pondělí.

Ve středu doma s Jičínem vás čeká start druhé fáze extraligy. Jaký máte pro zbytek sezony cíl?

Určitě podávat zápas od zápasu lepší výkony než na podzim a poprat se o play-off. To je rozhodně v našich silách.

Co musíte zlepšit?

Řekl bych hlavně přechod do útočné a útočnou fázi. V posledních zápasech dáváme hrozně málo branek. Dále parametr, který s tím souvisí, omezit počet technických, kterých poslední dobou produkujeme hrozně moc.

Je výhodou los, silné už máte za sebou. Čekají vás zápasy pravdy s přímými rivaly…

Určitě je to výhoda, teď nás ale čekají duely, ve kterých už budeme muset bodovat a každá ztráta bude dvojnásobně bolet. Tudíž nás nečeká ani tak nic lehkého.