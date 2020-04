Anulace extraligy se sice nekoná, ale titul ani medaile nebyly uděleny, stejně jako nikdo nesestupuje a mezi elitu nepostupuje.

„O konci uplynulé sezony bylo jasno dopředu, šlo jen o způsob. Jedinou nezodpovězenou otázkou stále zůstává, kdo bude mít právo startu v evropských pohárech v další sezoně. A to nás zajímá hodně, máme totiž tyto ambice,“ přiznal trenér třetího celku po základní části Dušan Poloz.

Současně je spokojen s vyřešením zásadních otázek uplynulé sezony.

„Řešení je nejlepší z možných. Bylo by nepřiměřené zahodit roční práci, a to nejen naši, ale všech. Kluby do uplynulé sezony investovaly, mají směry a cíle, bylo by hloupé je vymazat,“ upřesnil kouč, jenž v Zubří působí dvě sezony.

Cítíte, že koronavir vás podle všeho okradl o cenný kov?

Určitě to mrzí. Výsledky po základní části byly vždy nejspravedlivějším vyjádření síly, ukázka dlouhodobé stability. V našem případě zbývalo dohrát jediné z 22 kol. Kdyby se medaile udělily, nic by se nepokazilo. Ale protože ve většině států a sportovních odvětví se také neudělovaly tituly a cenné kovy, dalo se toto rozhodnutí čekat i u nás. Pořád ale tvrdím, že základní část prokazuje kvalitu a sílu týmu, play-off je hlavně pro diváky a o aktuální formě.

K medaili jste měli slibně našlápnuto. Hodně to bolí? Jak to přijal tým?

V neděli proběhla nějaká diskuze týmu na internetu ve stylu – Tak jsme třetí, no a co!? (smích) Osobně nejsem cílový, medailový feťák, i když jsem na klucích cítil, jak jdou cílevědomě za úspěchem, cenným kovem a byla velká šance jej uhrát. I díky obranné fázi, kterou jsme měli nejlepší a právě ta je v play-off klíčová a často rozhoduje. Vše jsme směřovali k úspěchu. Sport děláme pro euforii, požitky a zážitky, ale ty nám byly přírodou, respektive koronavirem upřeny.

Co otázka evropských pohárů, proč se také tady nerozhodlo?

Netuším, nejsem v tomto procesu zainteresován. Mluvil jsem s členem exekutivy, ale řešíme i jiné věci, a na evropské poháry jsem se neptal. Podle všeho všichni čekají na rozhodnutí EHF, která stále plánuje Final four Ligy mistrů na konec srpna. Všichni čekáme na informace z mezinárodní federace, ta je nyní brzdou těchto rozhodnutí.

Jaké by bylo nejspravedlivější řešení?

Mělo by se vyjít z výsledků této sezony. Současně v této nelehké ekonomické době musíme brát v potaz reálný zájem, jak se případně změní situace v klubech, zde se vůbec přihlásí. Právo startovat by ale podle mě měli dostat celky podle aktuální tabulky.

Čekáte ještě velké diplomatické boje?

Nevím, zda s přibývajícím časem bude ještě přetlak na evropské poháry, ve vzduchu je mnoho otazníků. Nyní asi budou všichni, tedy i my, čekat.

Vláda začíná hovořit o zmírnění sankcí, otevírání sportovišť. Jak se to poslouchá?

Situaci bedlivě sleduji, bavím se o tom. Jsem ale přesvědčen, že v případě prvních otevření sportovišť se bude jednat o venkovní hřiště a individuální sporty typu tenisu či běhů. Házená si ještě bude muset počkat.

Kdy reálně vidíte možnost startu přípravy?

Tajně doufám, že začneme normálně fungovat od 1. června, na to se chystám. Sleduji ale vývoj i v jiných státech. Jsou země, jako třeba mé oblíbené Norsko, kde již nyní pracují se třemi variantami rozlosování na další sezonu. Vedle standardní s play-off a bez něj mají i třetí možnost, že odstartují ve zkrácené verzi základní části někdy o Vánocích. Náš svaz asi nyní není tak daleko, přičemž stále věřím, že se začne normálně v září. K tomu ale bude zapotřebí standardní příprava od června.

Příprava už asi proběhne bez Řezníčka, který od nové sezony bude působit ve švýcarském Curychu. Je někdo další, kdo odchází?

Máme nový výkonný výbor a i kvůli koronaviru se jednání zpomalila, ani já se nyní v tomto směru neangažuji. Máme dlouhodobé kontrakty, hodně práce se udělalo i na podzim, kdy se podepsali naši nejlepší talentovaní odchovanci, s nimiž stoprocentně počítáme již pro další ročník. Teď se řeší základní šestka, a vzhledem k nejasnému rozpočtu jsou jednání o to složitější. Jsem ale optimista.

Jak ventilujete současné koronavirové napětí doma?

Jsem v pohodě. Přes týden jsme s dcerou, o víkendu se více věnuji sobě a výletům do přírody, cvičení.