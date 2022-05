„Myslel jsem, že mě taky vyhlásí. Bylo to pro mě překvapení. Asi to nechtěli úplně uzavírat nebo nevím, jaké se mnou mají plány,“ usmíval se bývalý reprezentant po sobotním utkání, ve kterém Valaši získali bronzové medaile.

V příští sezoně by zuberský odchovanec měl nastupovat v nižší lize a v případě potřeby se vrátit do extraligy. Jak přesně bude vše vypadat, to však zatím sám neví.

„Nemám nic podepsaného, chtěl jsem mít čistou hlavu na extraligu. Nějaké kluby mi volaly, ale rozhodnu se během týdne nebo dvou,“ přibližuje 34letý házenkář.

Jaké máte pocity bezprostředně po zápase?

Jsem neskutečně vyšťavený. Sezona byla dlouhá. Po základní části jsme si věřili, že bychom mohli urvat titul, ale s Plzní nám to nevyšlo. S Duklou jsme se taky trápili, ale do posledního zápasu jsme dali úplně všechno. Tomáš Petržela nás nezlomil, vyhnali jsme ho z branky. To byl základ úspěchu. Pak skvělá obrana, nasazení a tady ti fanoušci. Něco nádherného, pocity jsou úplně úžasné.

Bylo to vaše poslední play-off? Mluvilo se o vašem konci…

Taky jsem myslel, že se dnes budu loučit. Ještě jsme se ale nějak s klubem domluvili, že kdyby bylo náhodou potřeba, tak bych ještě naskočil, ale beru to jako uzavřenou kapitolu. Jsem rád, že jsme se tady dneska rozloučili bronzem a uvidíme, co bude dál. Nechci si tady zavírat dveře, protože to tu miluju. Je to dědina, kde jsem se narodil a žil. Nechal bych tu život.

Jak náročné bylo letos skloubit všechny vaše povinnosti?

Bylo to hodně složité, protože jsem zaměstnaný ve škole, kde jsem naprosto šťastný, ale řekl jsem si, že ten rok to musím ještě nějak skloubit. Ve škole mi vyšli naprosto vstříc. Fandili mi, psali mi zprávy a podporovali mě. Potom se nám narodilo druhé dítě, což bylo zlomové. Už jsem pak cítil, že jsem byl úplně vyšťavený. Po každém dojezdu jsem byl unavený a na konci sezony to bylo vidět, že ta forma nebyla taková, jakou bych si představoval. Jsem rád, že mě kluci zastoupili.

Jak dlouho bude mrzet série s Plzní?

Je to ponaučení. Bohužel jsme správně nezareagovali. Byli jsme osm vteřin od vítězství. Strašně to potom bolelo, jeli jsme z Plzně jak z pohřbu, ale mělo to něco do sebe. Věřím, že tohle se už v životě nestane a hlavně ti kluci mají osmnáct, devatenáct roků, všechno je před nimi. Třetí místo je velké zadostiučinění, před sezonou jsme s tím nepočítali. Samozřejmě jsem chtěl hrát o ty nejvyšší příčky, ale to třetí místo je sen.

Kam až se tým může posunout?

Teď čtyři lidi končí a ještě tady mají ti mladí kluci na rok smlouvy. Myslím si, že pak určitě nějaké nabídky budou mít. Je potřeba jít brzo ven, já jsem jim to jen doporučoval, když budou mít tu šanci.

Vám se ozvaly jaké týmy na příští sezonu?

Zlín, Vsetín, Bystřice, Napajedla. Někdo mě oslovil, ale potřebuju teď vydechnout. Musím zabrat ve škole, protože si musím dodělat magistra. I včera jsem přišel z tréninku a musel jsem dodělávat seminárku (úsměv). Na týden teď vypnu a pak se vrhnu na učení. Pořád mě házená baví, ale ta vzdálenost je taková, že už to nezvládám a děti rostou. Chci být s nimi a ne na cestách. Jsem tělocvikář, tak budeme hrát házenou tam.

Co vám bude nejvíc chybět?

Ten kolektiv, měli jsme tu výbornou partu. Někdy mi bylo i líto, že jsem nemohl s kluky po tréninku sednout, ale musel jet domů. I to byl jeden z důvodů, proč skončit. Všechno to byly spojené nádoby. Věřím, že jim ten super kolektiv vydrží i příští rok a že tu medaili zase udělají.

Jste pomalu na konci kariéry, jak byste ji zhodnotil?

Když jsem v nějakých dvaceti letech hrál třetí ligu na Starém Zubří, tak jsem si nikdy nemyslel, že to můžu tak daleko dotáhnout. Je to trochu vodítko pro kluky, že když se chce a obětuje se tomu všechno, tak nic není nemožné. Díky tomu, že se mi dařilo na Starém Zubří, si mě stáhli tady. Pak se mi otevřela cesta na Slovensko a do Saint Raphael, kde jsem zažil skvělý život. Byli jsme tam šest let. Na závěr kariéry jsem chtěl Zubří všechno vrátit, protože jsem se tady narodil. Chci tu na té nejvyšší úrovni končit.

