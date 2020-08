Třetí závod seriálu Valachy tour, maraton horských kol, ovládli v sobotu zkušení cyklisté. Zvítězil Ondřej Fojtík o pouhých 15 vteřin před Karlem Hartlem. Třetí do cíle náročného padesátikilometrového závodu dojel loňský vítěz Petr Šťastný.

Bike Valachy 2020 | Foto: Bob Komín

„Letos se mi poprvé jelo dobře, a to už mám za sebou pět závodů. Po nucené pauze mi trvalo, než jsem se dostal do závodního rytmu,“ usmíval se v cíli nejrychlejší muž, který měl v závodu hned šest svých svěřenců z týmu Force Fojtík Wilier. „Trať ve Velkých Karlovicích prověří kondici, jsou tam náročné kopce. Je to spravedlivá trasa, kde každý jede za své,“ doplnil Fojtík.