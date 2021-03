„Pořád máme v týmu spoustu dorostenců a nejen pro ně to byla obrovská zkušenost. Myslím si, že když se podíváme na oba výsledky, tak se nemáme za co stydět,“ prohlásil po odvetném zápase 21letý házenkář Hybner. Se slovinským týmem prohrálo Robe Zubří 26:31 (doma) a 24:28 (venku).

Valaši se v pohárové Evropě představili po devíti letech. Po dvou kolech, ze kterých postoupili bez boje, porazili Považskou Bystrici a své účinkování zakončili ve čtvrtfinále s Velenje. „První dvě kola odbojovalo vedení. Jsem rád, že jsme se alespoň pak mohli trochu předvést,“ dodal s úsměvem pivot Hybner, který na půdě slovinského soupeře dal čtyři branky.

Jak hodnotíte sobotní odvetný zápas?

Zase se nám na začátku utkání nepodařilo zachytit jejich rychlou hru. První poločas byl z naší strany trochu vlažný. Po přestávce jsme už neměli co ztratit, protože v pohárové matematice jsme prohrávali o dost. Kluci, co střídali, tam nechali všechno. Snažili jsme se nic neodfláknout.

Koho ze soupeřova týmu byste vyzdvihl?

Jejich pivota, ten byl výborný a bylo těžké ho ubránit. Nebyl úplně klasickým pivotem, nebyl ani tak velký a silný, ale byl hrozně pohyblivý. I jejich levá a střední spojka byli dobří hráči. Jejich spolupráce s pivotem a překřižování nám celkově dělalo velké problémy, i když si myslím, že to dnes bylo z naší strany o něco lepší, než v domácím zápase.

Jste jeden z pilířů obrany, jak jste s ní byl spokojen?

Ze začátku utkání se mi to hlavně z mé strany moc nelíbilo. Dostávali jsme dost zbytečných branek. Pak si to naštěstí nějak sedlo. Určitě tam nějaké chyby byly, ale ve výsledku si myslím, že to dnes nebylo v obraně úplně špatné.

V útoku se vám osobně dařilo, souhlasíte?

No není to u mě moc zvykem, že mám stoprocentní střelbu. V posledních zápasech jsem s ní měl velký problém. Po prvním pohárovém utkání mi trenér říkal, ať nestřílím polovysokou střelu přes ruku, tak jsem to změnil. I dnes tam sice jedna byla, ale naštěstí tam spadla. Dal jsem dokonce i svou první sedmičku v sezoně (úsměv).

To je dlouhodobě vaše slabina. V úspěšnosti i v počtu branek ze sedmimetrových hodů je Zubří nejhorší v extralize. Také dnes jste tři neproměnili. Čím to?

To se přiznám, že ani nevím, že jsme nejhorší. Celou sezonu se hledá nějaký sedmičkář, co to bude zvládat. Vypadalo to, že by se mohl chytit Mořkovský, ale ani jemu to dnes nesedlo. Nakonec došlo až na mě.

Budete novým sedmimetrovým střelcem týmu?

To není otázka na mě (smích). Myslím, že to kluci příště zvládnou. Já ty sedmičky vyloženě na trénincích ani nepiluju, jen občas si ráno nějakou hodím. Když jsem na ni dnes šel, tak jsem ani neměl promyšlené, kam ji pošlu. Zkusil jsem to vystřelit z první, brankář se nepohnul, tak to tam naštěstí spadlo.

V součtu obou pohárových utkání jste s Velenje prohráli o devět branek. Jste spokojení s takovým výsledkem?

Kdyby nám to po losu někdo řekl, tak bychom to určitě brali. Samozřejmě bychom byli rádi za postup, ale kvalita obou týmů je někde jinde. Jsem spokojený s výkonem celého týmu a ani výsledky nevypadají špatně.

Jaké to pro vás bylo, v době zákazů vycestovat do zahraničí?

Jsem z Přerova, takže mezi okresy cestuji pravidelně. Ale bylo to super podívat se do Slovinska, nikdy předtím jsem tady nebyl. Určitě to byla příjemná změna oproti Česku.

V extralize jste nakonec skončili po základní části na osmém místě. Co říkáte na nečekané výsledky posledního kola?

Opravdu nečekané… Ale nemůžeme se vymlouvat na ostatní týmy. Měli jsme si to uhrát sami, pak bychom nic takového neřešili. Zpětně nejvíc mrzí dvě poslední domácí remízy. Tam jsme měli šanci vyhrát, ale bohužel jsme to nezvládli.

V play-off narazíte na neoblíbenou Karvinou. Štve vás to?

Nadšení z toho nejsme. Nechtěli jsme na ni jít, ale co se dá dělat. Budeme se na Karvinou připravovat stejně, jak kdybychom šli proti Dukle nebo Plzni.

Čím ji zaskočit?

Naše výsledky s nimi v letošní sezoně nebyly přesvědčivé ani pěkné. Doma jsme proti nim byli strašně zaleknutí. Nevyšel nám začátek a pak už se to nedalo dohnat. Ale věřím, že když budeme hrát tak, jak dneska, tak máme šanci uhrát dobrý výsledek. Určitě nejsme favorité, ale může se stát cokoliv.

Co vaše budoucnost, zůstáváte po sezoně v Zubří?

Ano, mám tady smlouvu i na příští sezonu. Jsem v Zubří spokojený, vyrůstal jsem tady. Navíc tu trénuju i minižáky, což teda teď bohužel kvůli koronaviru nejde. Nic mi tu nechybí.

DAVID JANOŠEK